Gandía, primera gran final del curso para el Class Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni afronta este sábado la primera gran final de esta temporada 25-26. Todos los partidos son importantes, pero en la situación en la que se encuentra el equipo ibicenco, liderando el Grupo Este de la Segunda FEB, cualquier victoria ahora valdrá su peso en oro. Es por eso que el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal intentará doblegar al Proinbeni UPB Gandía, un rival directo al que actualmente le saca un triunfo de margen. Ganar en el Pabellón Municipal de Gandía (19 horas / LaLiga+) significaría abrir un margen de dos encuentros más el ‘basket-average’. Hay mucho en juego.

Además, por detrás todo el mundo aprieta. Ahora mismo, los sanantonienses están en lo más alto de la tabla, pero el Amics Castelló es segundo con el mismo balance (15 victorias y 5 derrotas). Los castellonenses están esperando cualquier desliz de los ‘portmanyins’ para encaramarse al primer puesto, pero tampoco tendrán un compromiso sencillo frente a un Homs UE Mataró que quiere escapar de la zona baja de la tabla. Casi todo el mundo se está jugando cosas y nadie se puede despistar.

Demostrar lo que se hizo ante el Molina

El Class, que viene de ganar con mucha suficiencia al Ciudad Molina Basket (91-63), tendrá que emplearse a fondo en un duelo que será «complicado», explica el míster de los pitiusos. «Gandía es un muy buen equipo, que está muy bien entrenado y bien trabajado. El campo también es difícil, con mucho público y buen ambiente. Venimos de un partido bueno frente al Molina, tras el último desplazamiento a Llíria [que acabó con derrota estrepitosa de los isleños]. Evidentemente, no somos el equipo que mostramos en Llíria y tenemos que demostrarlo, como hicimos contra el Molina», comenta Berrocal.

«Ganando o perdiendo [este sábado] puede pasar de todo. Pero ahora tenemos que competir para intentar llevarnos el partido frente al Gandía, un conjunto que tiene mucho talento [son cuartos con 14 victorias y 6 derrotas]», declara el preparador de los sanantonienses, quien recalca que ya están «en la cuenta atrás» y que les quedan «tres partidos fuera y tres en casa» para concluir la fase regular.

Los aficionados que quieran seguir el encuentro podrán hacerlo en La Villa Manchega, que será el punto de reunión para animar al Class Sant Antoni desde la distancia.