Formentera se estrena como sede del minivoley pitiuso en una jornada de deportividad y convivencia

El Polideportivo Antoni Blanc de Formentera se convirtió el pasado domingo 8 de marzo en la primera sede del minivoley pitiuso, en una jornada organizada por el Club Voley La Tribu junto a la Delegación Pitiusa de Voleibol de las Islas Baleares que reunió a cerca de 50 pequeños deportistas en una mañana marcada por el aprendizaje, la convivencia y la diversión.

La diada, dirigida a las categorías alevín y benjamín, contó con la participación de siete equipos de tres clubes diferentes: Club Voleibol Eivissa, Club Voleibol Santa Eulalia, La Tribu Ibiza —con sus equipos 1, 2, 3 y benjamines— y La Tribu Formentera. Todos los participantes compitieron en categorías mixtas, en un ambiente festivo y de compañerismo.

Entusiasmo, esfuerzo y compañerismo

La competición se desarrolló en dos pistas en paralelo, con partidos a un set de 15 puntos y un sistema de todos contra todos que permitió mantener un ritmo dinámico durante toda la mañana. De esta forma, ninguno de los niños se quedó sin jugar y todos tuvieron ocasión de enfrentarse a distintos rivales, seguir formándose y disfrutar de la experiencia.

Desde la organización subrayaron la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo deportivo y personal de los más pequeños. Más allá de la competición, la jornada dejó imágenes de entusiasmo, esfuerzo y compañerismo, con gritos de ánimo, abrazos tras cada punto y sonrisas al término de los partidos, en una muestra del valor humano y emocional del deporte base.

El minivoley pitiuso ya tiene, además, una próxima parada confirmada. La siguiente cita se celebrará el 25 de abril en el IES Quartó de Rei, en Santa Eulária, donde ya está prevista la participación de nueve equipos.