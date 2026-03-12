Diego Jiménez, jugador de la SD Ibiza: «Lo que más me gusta de Ibiza es la cercanía de la gente, es una maravilla»

Ibiza es famosa por muchas cosas, pero el fútbol no es una de ellas. ¿Te has encontrado a gente que se sorprenda cuando has dicho «me voy a jugar a Ibiza»?

Sí, la verdad que sí. He estado en muchos equipos de la península y al final, sí que es cierto que en la isla no hay un equipo de mucho renombre a nivel histórico y sí que sorprendía un poco. Sí que tenemos a la Peña [Deportiva], que lleva muchos años haciendo las cosas bien; nosotros [SD Ibiza] que creo que en estos últimos años también estamos haciendo las cosas muy bien y la UD [Ibiza] que ha apostado fuerte por implantarse en el fútbol nacional. Pero sí, sorprende, porque la gente lo asocia más a que vienes a disfrutar la experiencia que a jugar y no es la realidad. La realidad es que venimos a jugar y a intentar rendir.

Antes de venir, ¿qué imagen tenías de Ibiza?

Voy a contar una anécdota. Durante los últimos seis, siete años, venía de vacaciones con los amigos, a disfrutar, sobre todo, de la fiesta, porque aprovechas cuando estás fuera de temporada. Hace dos veranos, vine con mi novia a disfrutar más de las playas, de la gastronomía, a desconectar. Estábamos tan a gusto que salió el tema y ella me dijo que estaría bien que nos saliera un equipo aquí. Además, había quedado libre. Pero, yo asociaba esto a lo que asocia toda la gente Ibiza. Dije, aquí una vez que termina el verano no hay nada, no sé si me gustaría venir. Las vueltas que da la vida, que pasó un mes y medio, empezamos a movernos en el mercado y salió la oportunidad de venir. Y mi pareja, que es una persona que siempre ha estado enamorada de la isla, salió la oportunidad y, obviamente, no nos lo pensamos. Llevamos ya un año y medio y con la idea de intentar quedarnos más tiempo.

¿Qué tópico sobre la isla has descubierto que no es real viviendo aquí?

El que tiene todo el mundo. Venía en verano, una semana, a Ushuaïa, a Hï [Ibiza]… Las playas apenas las tocaba. Cuando estás viviendo aquí te das cuenta de que es un paraíso. Tienes naturaleza, unas calas espectaculares, gastronomía, mucha variedad en deportes, no solo fútbol. El rugby, por ejemplo, que es un deporte atípico, implantado ahora en Es Putxet. Voleibol, que tengo compañero de trabajo que juega. Fútbol sala, que no sabía que había y una vez que estás aquí, te das cuenta de que tiene más peso de lo que la gente cree.

Diego Jiménez durante un partido de la SD Ibiza. / SD Ibiza

¿Qué le dirías a un turista para convencerle de que ir a un partido de la SD Ibiza es un buen plan?

Lo mismo que a los que están en la isla. Que, por suerte, tenemos gran variedad de equipos para disfrutar de un buen partido. Nuestro equipo está en Segunda RFEF, con equipos y filiales muy buenos. Es una oportunidad de ver a jugadores que pronto estarán en primera división o en un primer equipo, como los del Barça B o del Valencia Mestalla. Hay mucha variedad en la competición de Baleares en tercera división con la Peña Deportiva, el Inter Ibiza, el Portmany… En el fútbol balear también se puede ver a gente que ha jugado más arriba y que ahora están en esas categorías, y jóvenes talentos que van saliendo de la isla, que también hay que conocerlos. También tenemos a la UD Ibiza, que está en una categoría a un paso del fútbol profesional y permite ver buenos partidos de fútbol. Hay que animar a la gente que viene de fuera a ver partidos, que vengan más a los campos y que puedan disfrutar de una tarde de fútbol.

La afición está muy arraigada a lo que es el club, y estaría bien que gente que viene de fuera disfrute de esa cercanía.

¿Qué tipo de ambiente se vive en un partido vuestro? ¿Crees que es una oportunidad para la gente de fuera de vivir una Ibiza más local?

Sí, en nuestro caso creo que lo que se percibe es un club familiar. En los partidos, en las gradas hay, sobre todo, gente que quiere mucho a la SD Ibiza, que lleva muchos años dentro de esto. Familiares, gente cercana a los jugadores, a gente del club, canteranos que vienen a vernos... Creo que la afición está muy arraigada a lo que es el club, y estaría bien que gente que viene de fuera disfrute de esa cercanía. Hice un grupito de amigos aquí, que no habían venido nunca. Empezaron a venir este año y ahora son fijos cada domingo, porque al final lo disfrutan. Sobre todo aquí en Sant Rafel, que el campo más pequeñito, que la gente se nota más. A ver si, poco a poco, va viniendo gente de fuera y vamos trayendo afición.

¿Cómo animarías a alguien que está aquí de visita a venir?

Le diría que no se lo pensara, que al final venir a ver un partido, no sé el coste que tiene, pero prácticamente nada, por disfrutar de dos horas de fútbol, de animar, de tener ese sentimiento por algo. Aunque no seas de la ciudad, si vienes de fuera y te gusta el deporte, igual que puedes ir a ver una carrera de ciclismo, puedes venir a ver un partido de fútbol y sentir esa cercanía.

Cuando tengo tiempo, siempre intento hacer alguna ruta, escaparme, hay muchísimas rutas de senderismo para hacer, con paisajes espectaculares.

Más allá del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta de Ibiza

Muchas cosas, pero, sobre todo, la tranquilidad que hay en invierno, otoño y primavera, se vive muy a gusto. La cercanía de la gente, la gente aquí es una maravilla. Tenemos, fuera de lo que es el fútbol, una oferta laboral muy grande. La gastronomía, hay muchísima variedad, y la naturaleza. Cuando tengo tiempo, siempre intento hacer alguna ruta, escaparme, hay muchísimas rutas de senderismo para hacer, con paisajes espectaculares.

Diego Jiménez con amigos tras una ruta hasta ses Balandres, en la zona de Santa Agnès. / Diego Jiménez

¿Qué prefieres: calas escondidas o las playas más famosas?

A mí me gusta ir a las calas un poco escondidas, pero eso lo lleva mi pareja. Ella ha venido de vacaciones mucho, conoce muy bien la isla porque siempre ha venido más a las playas y conoce bastantes calas. Yo con los nombres me pierdo, pero es verdad que siempre, cuando llega el buen tiempo y tenemos un poco de tiempo, aprovechamos para pasar el día en alguna cala y es una maravilla. A mí me gusta la playa y el mar, pero en las calas, donde no haya muchas olas, que esté tranquilo.

¿Alguna favorita?

No me sé el nombre… Vamos mucho a Cala Bassa, que está bastante bien. Había una que fui este año, con unos embarcaderos pequeñitos, pero no recuerdo ahora el nombre, que me encantó. He estado en Cala Escondida también. He ido prácticamente a todas, pero los nombres no me los sé. Mi pareja me dice, «vamos a esta cala», yo voy, salgo y ya se me ha olvidado el nombre [ríe].

Ibiza tiene fama de intensidad, ¿crees que es una fama merecida o se vive más tranquilo de lo que parece?

Cuando entras en la rutina del día a día, se vive más tranquilo de lo que realmente la gente piensa. Al final, son tópicos. En Andalucía duermen mucho la siesta y no trabajan, y yo he vivido muchos años en Andalucía, mi mujer es de Andalucía, y no es así. Aquí pasa un poco lo mismo. Sí se tiene esa tranquilidad cuando entras en la rutina y te adaptas al día a día.

La gastronomía está a un nivel muy alto.

¿Cuál es tu plan ideal en Ibiza?

Primavera, ya entrando casi a verano. Si tuviera todo el día libre, por la mañana me haría una ruta con mis compañeros, como hemos hecho muchas veces. Al terminar, iría a comer con ellos, con unas cervecitas, estar tranquilos. Después de comer, una playa, una buena calita cerca de la ruta, porque normalmente donde están las rutas chulas hay calas cerca. Y, luego por la noche, si ya hay cosas abiertas, salir a disfrutar un poco de la isla.

¿Has probado platos típicos ibicencos?

Sí, sí. Es verdad que el bullit de peix, me gusta, pero soy más de arroces. Los arroces me gustan todos. Es verdad que para comer soy un poco especialito, pero los platos más típicos como la greixonera, el flaó y el bullit de peix... no soy muy de ellos. Pero, vayas donde vayas, aquí se come bastante bien. La gastronomía está a un nivel muy alto. Un chupito de hierbas ibicencas sí está muy bien. No lo había probado nunca y como digestivo, para después de comer, está bastante bien.

¿Te ha llamado la atención o sabías que había tanta oferta gastronómica?

Me ha llamado la atención para bien. Cuando venía aquí en verano, al final vas un poco a los sitios típicos, pero no conoces realmente los restaurantes o los bares más pequeñitos, de gastronomía ibicenca. A nosotros nos gusta mucho salir a comer. Tengo una lista con un montón [de restaurantes] en el móvil. Pido recomendaciones, me las apunto y según voy yendo voy poniéndoles una ‘X’ y la verdad es que he ido a bastantes, me gusta mucho disfrutar. Hay algunos que voy habitualmente y otros que no me gustaron mucho y no he vuelto, pero sí es verdad que hay mucha variedad. Un día te vas a Santa Gertrudis, otro día te vas a Santa Aagnès, Sant Antoni, Santa Eulària... tienes mucha oferta gastronómica.

¿Cómo definirías Ibiza en una palabra?

Paraíso.