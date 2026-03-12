El Campeonato de Baleares de Crucero ORC inicia su puesta a punto en aguas de Ibiza y Formentera

Las aguas de Ibiza y Formentera volverán a situarse este fin de semana en el centro de la vela autonómica con la celebración del Campeonato de Baleares de Crucero ORC, una regata que se disputará los días 14 y 15 de marzo y que contará con la colaboración de Marina Ibiza. La competición, organizada por el Club Náutico Ibiza, forma parte de la Liga Balear de Crucero ORC y tendrá además valor clasificatorio para el Campeonato de España de Cruceros, por lo que se espera la participación de algunas de las tripulaciones más competitivas del archipiélago.

El programa deportivo contempla la celebración de tres mangas, entre ellas la tradicional Vuelta a Formentera y dos recorridos barlovento-sotavento. Para que el campeonato sea válido deberán completarse al menos dos pruebas. Las embarcaciones competirán bajo el sistema de medición ORC, que permite establecer clasificaciones por categorías y garantiza la igualdad competitiva entre distintos tipos de cruceros de regata.

El evento incluirá encuentros sociales entre participantes

La actividad oficial arrancará el viernes 13 de marzo con la reunión de patrones y el acto de bienvenida. Ya el sábado, las pruebas en el agua comenzarán a las 10 horas, mientras que la jornada del domingo dará inicio a las 11 horas. El campeonato concluirá ese mismo domingo con la entrega de premios, prevista para las 17 horas en el restaurante Calma de Marina Ibiza, donde se darán cita regatistas, organizadores y colaboradores tras el cierre de la competición.

Junto al club organizador, en la cita colaboran también la Real Federación Española de Vela, la Federación Balear de Vela, el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza y Marina Ibiza, que refuerza así su apoyo a la promoción de la actividad náutica y al impulso de los deportes del mar en la isla.

Más allá del apartado estrictamente deportivo, el evento incluirá también varios encuentros sociales entre participantes y acompañantes, en una apuesta por mantener el ambiente de convivencia que caracteriza a esta prueba del calendario autonómico. Desde Marina Ibiza han subrayado la importancia de respaldar iniciativas que fomenten la práctica de la vela, contribuyan a dinamizar la actividad náutica en la isla y consoliden a Ibiza como un destino de referencia para el deporte del mar en el Mediterráneo.