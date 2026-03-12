La 10K Ibiza abre inscripciones para su edición de 2027

La 10K Ibiza–Platja d’en Bossa abrirá el próximo lunes 16 de marzo a las 9 horas el plazo de inscripción para su séptima edición, que se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027. Ese mismo día también se abrirán las inscripciones para la 5K Ibiza–Platja d’en Bossa, prevista para el 10 de enero de 2027, una prueba que volverá a inaugurar la temporada de carreras en la isla.

Como es habitual, los primeros 400 dorsales estarán disponibles a precio reducido e incluirán dorsal con chip de cronometraje, camiseta oficial y bolsa del corredor. La participación está abierta a personas a partir de 16 años.

El 10K más rápido de Baleares

El recorrido de la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa cuenta con el 10K más rápido de Baleares, como demuestran los registros de sus actuales plusmarquistas: los kenianos Benson Kiplangat (27:18) y Miriam Chebet (30:40).

En las últimas ediciones, la carrera ha estado además muy cerca de hacer historia. En 2024, el español Thierry Ndikumwenayo se quedó a solo nueve segundos del récord de España (27:41) al detener el crono en 27:50, el mismo tiempo que había logrado Adel Mechaal en la edición de 2023, cuando entonces se quedó a apenas dos segundos de la plusmarca nacional vigente en aquel momento. No en vano, la prueba está declarada Evento de Interés Turístico por el Consell de Ibiza y se ha convertido en una cita imprescindible para los corredores que buscan un circuito rápido en pleno invierno europeo.

El trazado de la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa presenta un perfil prácticamente llano, con largas rectas a nivel del mar. El punto más alto del recorrido se sitúa en la salida, a nueve metros de altitud, mientras que la meta se encuentra a un metro, lo que supone ocho metros de desnivel favorable, dentro de los límites establecidos por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para la validación de récords.

El circuito cuenta con solo dos giros y atraviesa el Parque Natural de ses Salines y el entorno turístico de Platja d’en Bossa, dos de los enclaves más representativos de Ibiza. Además, las temperaturas suaves del invierno ibicenco suelen ofrecer condiciones ideales para buscar marcas personales o registros de alto nivel.

La prueba cuenta con categoría internacional, ha sido medida por jueces homologadores y cumple con la normativa de World Athletics. Además, el paso por el kilómetro 5 también está homologado, lo que permite acreditar marcas oficiales en esa distancia.

Entre las mejores carreras del país

En pocos años, la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa ha logrado situarse entre las mejores carreras en ruta de España según el ranking anual de World Athletics, que evalúa aspectos como el nivel competitivo, la calidad de los atletas participantes o los resultados obtenidos. En 2023, la carrera se situó como la novena mejor prueba española con 9.410 puntos. Al cierre de 2024, ocupó la décima posición con 9.110 puntos, mientras que en 2025 sumó 8.643 puntos, situándose en el puesto 14 del ranking nacional.

De cara a 2026, la organización espera alcanzar su mejor resultado hasta la fecha gracias al elevado nivel competitivo y a la celebración en la isla del Campeonato de España de 10K, un evento que reforzará aún más la proyección internacional de la prueba.

En los últimos años, la carrera ibicenca se ha consolidado como una de las pruebas de 10 kilómetros más rápidas y espectaculares de España, gracias a un circuito que discurre por algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla y que cada año atrae tanto a atletas de élite como a corredores populares.