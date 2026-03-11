Sant Antoni acoge por primera vez en Baleares una prueba nacional de patinaje Inline Freestyle

Sant Antoni de Portmany será este fin de semana el epicentro del patinaje Inline Freestyle femenino a nivel nacional. El municipio acogerá los días 14 y 15 de marzo, en el pabellón Siroko Sa Pedrera, una de las sedes de la 3ª División de la Liga Nacional de Inline Freestyle 2026, convirtiéndose en la primera vez que una prueba de ámbito nacional de esta disciplina se celebra en las Islas Baleares.

La competición estará organizada por el Club Ibiza Patina, integrado en la Federación de Patinaje de las Islas Baleares (FPIB), y reunirá a un total de 12 clubes procedentes de diferentes puntos de España. En juego estará el ascenso a la Segunda División de la Liga Nacional, lo que añade un aliciente competitivo a un evento que promete espectáculo y alto nivel técnico.

Las deportistas competirán en varias modalidades características del patinaje freestyle: Speed Slalom, Derrapes, Salto y Classic. Todas ellas combinan velocidad, precisión y creatividad sobre patines, convirtiéndose en algunas de las pruebas más llamativas del evento. Para el Club Ibiza Patina, además, la cita tendrá un significado especial, ya que su equipo femenino competirá por primera vez en casa en una prueba nacional. Actualmente el conjunto ibicenco ocupa la quinta posición provisional de la clasificación general con 116 puntos, por lo que esta sede puede resultar clave para mejorar su posición en la liga.

La modalidad Classic más espectacular, para el domingo

La competición arrancará este sábado a las 10 horas con la prueba de Speed Slalom, en la que las patinadoras deberán recorrer 20 conos a un solo pie en el menor tiempo posible. A las 14 horas se disputará la modalidad de Derrapes, una prueba técnica basada en el control del deslizamiento de las ruedas sobre el suelo, y a las 17.30 horas tendrá lugar el Salto de altura, donde las deportistas intentarán superar marcas que actualmente rondan el metro de altura.

La jornada del domingo comenzará a las 10 horas con la modalidad Classic, considerada una de las más espectaculares, en la que cada patinadora realiza una coreografía individual entre conos mostrando sus mejores trucos mientras el jurado valora tanto la técnica como la ejecución artística. La entrada al evento será gratuita, por lo que la organización invita a toda la ciudadanía y a los aficionados al deporte a asistir y presenciar un acontecimiento histórico para el patinaje balear.