La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza presenta su 38ª edición con cerca de mil regatistas y 140 embarcaciones

La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza celebrará del 2 al 4 de abril de 2026 su XXXVIII edición consolidada como la regata de altura con mayor participación de España. La prueba contará con 140 embarcaciones preinscritas y cerca de un millar de regatistas, que navegarán hasta la isla en una de las grandes citas del calendario náutico del Mediterráneo.

Entre las principales novedades de la edición de 2026 destaca el lanzamiento de La Micro Ruta de la Sal, una iniciativa orientada al desarrollo de la navegación autónoma aplicada a la vela. El proyecto se estrenará con una exhibición de veleros autónomos el 5 de abril en la bahía de Sant Antoni, impulsada por la Facultat de Nàutica de Barcelona y presentada por el profesor Xavi Martínez.

La presentación oficial tuvo lugar en el Hotel España Ocean Drive de Barcelona, escenario elegido para dar a conocer los detalles de esta nueva edición. El acto lo inauguró el director del hotel, Eduard Soler, como anfitrión del evento y representante de la cadena OD Hotels, patrocinadora de la regata.

Otro de los ejes de esta edición será el impulso a la participación femenina en la vela de altura. En este sentido, la doble medallista olímpica Natalia Via-Dufresne, responsable de proyectos deportivos de la Fundación Barcelona Capital Náutica, presentó el equipo íntegramente femenino que competirá a bordo del histórico velero Charisma, diseñado por Sparkman & Stephens y construido en Barcelona en 1970.

Una relación forjada desde hace dos años

Durante la presentación, el director de la prueba, Andrés Oliva, destacó la red de colaboración público-privada que hace posible el evento, con el Consell de Ibiza como principal patrocinador y el apoyo del Govern balear a través de la Agencia Estratégica de Turismo Sostenible de las Islas Baleares.

El acto también puso en valor el vínculo de la regata con Ibiza, reflejado desde 2024 en su denominación oficial. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Miguel Tur, subrayó la importancia del evento para el municipio que acoge la llegada de la flota y que, como es tradición, organizará la gran fiesta de bienvenida para los regatistas.

La logística del evento fue otro de los aspectos destacados. Rodrigo de Febrer, capitán de Port Ginesta, explicó la organización de la salida desde este puerto catalán y desde el Real Club Náutico de Dénia, mientras que el comodoro del Club Nàutic Sant Antoni, Javier Planas, detalló el desafío que supone recibir en Ibiza a las dos flotas participantes con la colaboración de Ports IB.

La presentación la clausuró el vicepresidente de la Federació Catalana de Vela, Joan Balaguer, quien destacó el papel de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza como una de las pruebas náuticas más emblemáticas del Mediterráneo y una referencia dentro del calendario deportivo internacional.