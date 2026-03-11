El O Beach Gimnástica Club Ibiza consigue un oro y una plata en la Valira Cup de Andorra

El O Beach Gimnástica Club completó una destacada participación en la primera edición de la Valira Cup, celebrada el pasado 1 de marzo en Andorra, una exigente competición que reunió a algunos de los mejores clubes de España, Francia e Italia. La cita sirvió a las gimnastas ibicencas para medir su progresión sobre el tapiz y seguir acumulando experiencia competitiva ante rivales de gran nivel.

La actuación más sobresaliente de la expedición isleña llegó en la categoría Infantil Base 2013 de cinta, donde Ada Mediero Salsoso se proclamó campeona tras firmar una puntuación total de 21.700. La gimnasta completó un ejercicio sólido, destacando tanto en la dificultad como en la ejecución, además de mostrar una gran presencia sobre el tapiz que le permitió hacerse con la medalla de oro.

También brilló Julia Carreño López en Benjamín Base 2017 de manos libres, donde consiguió la medalla de plata con 15.700 puntos. Su actuación estuvo marcada por la concentración, la elegancia y el carácter competitivo, lo que le valió subir al segundo escalón del podio. Junto a ellas, Sofía Carreño y Ainara Martín también representaron al club en esta competición internacional. Ambas completaron sus ejercicios con responsabilidad y valentía, en una actuación que, más allá de la clasificación final, refuerza su crecimiento deportivo y competitivo.

La directora técnica y entrenadora del club, Paola Salsoso, valoró muy positivamente el rendimiento de sus gimnastas, destacando no solo los resultados obtenidos, sino también el esfuerzo, la constancia y la disciplina que el grupo viene mostrando en el trabajo diario. La participación en la Valira Cup supone, además, un importante paso en la preparación del O Beach Gimnástica Club para sus próximos compromisos, especialmente el Clasificatorio Balear Base, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en Mallorca. El club continúa así su puesta a punto con el objetivo de seguir creciendo y afinando ejercicios de cara a una cita clave del calendario.