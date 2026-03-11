La Ibiza Media Maratón agota sus 4.500 dorsales y alcanza el 50% de participación femenina

La Ibiza Media Maratón volverá a hacer historia en su edición de 2026. La prueba, que se disputará el próximo 11 de abril, ha colgado el cartel de completo tras agotar los 4.500 dorsales disponibles y, por primera vez, alcanzará la paridad total entre sus participantes: el 50% de las personas inscritas son mujeres. Este dato convierte a la carrera ibicenca en una de las medias maratones con mayor participación femenina tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto en el que la presencia de mujeres en pruebas de larga distancia sigue creciendo, pero todavía se sitúa por debajo de estos porcentajes en la mayoría de las competiciones.

La organización destaca que ya en 2025 la participación femenina rozó el equilibrio con la masculina, pero será en esta edición cuando se alcance por primera vez una igualdad absoluta. Un avance que consolida a la Ibiza Media Maratón como una cita especialmente atractiva para las corredoras, tanto por su ambiente como por el trazado y el entorno natural en el que se desarrolla. El aumento de la participación femenina refleja además una tendencia global al alza en el running. En este sentido, la prueba ibicenca se sitúa por encima de grandes medias maratones nacionales, donde el porcentaje de mujeres inscritas suele oscilar entre el 35% y el 40%.

Ibiza como destino deportivo

La evolución de la carrera en los últimos años confirma también su creciente atractivo dentro y fuera de España. Su formato, con salida en sábado por la tarde, permite a muchos corredores y corredoras aprovechar el desplazamiento para disfrutar de un fin de semana completo en la isla, una propuesta que combina deporte y turismo y que gana adeptos edición tras edición.

A ello se suma un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de Ibiza, reforzando la imagen de la isla como destino deportivo, impulsada por eventos como la propia media maratón o el Ibiza Sprint Triathlon.

El éxito de la cita responde, según la organización, al trabajo conjunto entre los responsables del evento y las instituciones que apuestan por la calidad y la desestacionalización turística. La prueba cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza, así como de los ayuntamientos de Ibiza y de Sant Josep, cuya colaboración será clave para acoger a los miles de deportistas que recorrerán las vías que conectan ambos municipios.