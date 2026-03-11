El equipo femenino del Club Náutico Ibiza se mide con la élite nacional en la Liga Iberdrola

El equipo femenino del Club Náutico Ibiza ha iniciado su participación en la Liga Iberdrola de Vela Femenina compitiendo frente a algunas de las mejores tripulaciones del panorama nacional en la VII EKP Women’s Cup, disputada este fin de semana en aguas del Abra interior, en Getxo (Bizkaia). La tripulación ibicenca cerró la regata en décima posición tras dos intensas jornadas de competición.

El equipo compitió a bordo del 'Ses Margalides', con una tripulación formada por Maura Ramón, Agnès Torres, Elisenda Torres, Esther Terrasa y Caty Havenga, dentro de una prueba organizada por el Real Club Marítimo del Abra–Real Sporting Club y que forma parte del Campeonato de España de vela femenina impulsado por la Real Federación Española de Vela. A lo largo de las mangas disputadas en formato round-robin (todas contra todas), el conjunto ibicenco firmó varios parciales destacados frente a una flota de alto nivel. Su mejor resultado llegó en la sexta prueba, donde logró un tercer puesto, al que se sumaron dos cuartas posiciones en las mangas séptima y decimocuarta, evidenciando una progresión positiva a lo largo del fin de semana.

La competición reunió a diez tripulaciones femeninas procedentes de distintos puntos de España y estuvo marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, con una primera jornada de viento flojo y una segunda con mayor intensidad que permitió completar el programa de pruebas previsto. La victoria final fue para la tripulación local patroneada por Carmen Galdós, del club anfitrión, que se impuso tras la disputa de la Medal Race, donde las mangas puntuaban doble. El podio lo completaron el equipo del Real Club Náutico de San Sebastián, liderado por Olatz Muñoz, en segunda posición, y el Surne patroneado por Silvia Marcé, también del club organizador, en tercera plaza.

La regata de Getxo ha sido la primera cita del calendario de la Liga Iberdrola 2026, el principal circuito de vela femenina en España. El campeonato continuará el 18 y 19 de abril en el Real Club Náutico de Calpe, seguirá el 16 y 17 de mayo en el Club Náutico Arenal (Mallorca), antes de desplazarse a Galicia en septiembre y cerrar la temporada en octubre en el Club Náutico de Altea. Con esta participación, el Club Náutico Ibiza refuerza su presencia en el circuito nacional y mantiene su apuesta por el desarrollo de la vela femenina y la proyección de sus regatistas en competiciones de máximo nivel.