El Santa Eulària Ibiza Marathon entrega 4.000 euros a Com Tu! APNEEF

La organización del Santa Eulària Ibiza Marathon ha hecho entrega de un cheque por valor de 4.000 euros a “Com Tu! APNEEF” (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera), que estrena denominación, pero sigue manteniendo el mismo espíritu y objetivo. La presidenta Noemí Boned ha recibido el importe recaudado en la octava edición de manos de Silvia Comeche, responsable de la prueba deportiva. Esta aportación ha sido posible gracias a las contribuciones realizadas por los participantes en cada una de las tres distancias.

“El objetivo es visibilizar la labor de “Com Tu! APNEEF” y dar apoyo a la asociación para que tenga más recursos con los que atender a las personas con necesidades especiales de Ibiza y Formentera”, explican desde la organización.

Renovación del acuerdo con “Com Tu! APNEEF”

El Santa Eulària Ibiza Marathon ha renovado su colaboración con “Com Tu! APNEEF”, reafirmando una alianza que va más allá de lo deportivo y que se consolida como uno de los pilares del proyecto. De este modo, la asociación continuará siendo la entidad solidaria oficial de la prueba, acompañando de forma trasversal a las tres distancias – 42K, 22K y 12K – y permitiendo que los participantes puedan sumar su aportación durante el proceso de inscripción.

“Com Tu! APNEEF!” desarrolla en Ibiza una labor centrada en el acompañamiento y apoyo a niños y jóvenes con diversidad funcional y a sus familias, promoviendo iniciativas que fomentan la inclusión y la igualdad de oportunidades en la isla. Un trabajo constante y cercano que encuentra en el Santa Eulària Ibiza Marathon un altavoz y una vía de apoyo.

“Com tu! APNEEF’ será la encargada de inaugurar el programa deportivo

La mañana del sábado 18 de abril, los miembros de la asociación “Com Tu! APNEEF! serán los encargados de inaugurar el programa de competiciones del Santa Eulària Ibiza Marathon con su ya tradicional carrera solidaria. Una cita "muy especial" en la que los propios usuarios y usuarias de la entidad "tomarán la salida para disfrutar del ambiente del evento y compartir con el público uno de los momentos más emotivos del fin de semana". Esta prueba, que se ha convertido en una de las "imágenes más simbólicas del evento", representa el "espíritu inclusivo de la carrera y el compromiso del Santa Eulària Ibiza Marathon con una participación abierta a toda la comunidad".

“Para nuestros usuarios y usuarias abrir el Santa Eulária Ibiza Marathon no es solo dar el pistoletazo de salida a una gran prueba deportiva, sino sentirse parte de algo grande. Es la emoción de estar en la línea de salida, de escuchar los aplausos, de notar que su esfuerzo y su ilusión importan. Los nervios previos al inicio de la prueba se transforman siempre en orgullo y euforia al cruzar la meta. Es un momento tan bonito como emotivo que cada año recuerdan con muchísimo cariño. Para nosotros, como asociación, es una demostración más de que el deporte es un espacio para todos”, aseguran desde la entidad. En una carrera que combina paisaje mediterráneo, turismo deportivo y participación internacional, el compromiso con la isla vuelve a ocupar un lugar protagonista. Porque más allá del crono y de la meta, lo que permanece es la huella que se deja.