Natación artística
La nadadora de Ibiza Lucía Cortés brilla en figuras y se cuelga el oro en el nacional de Pontevedra
La pitiusa compitió junto a las 330 mejores nadadoras de todo el territorio nacional
La nadadora del Club Natació Eivissa Artística, Lucía Cortés, se ha proclamado campeona de España en la modalidad de figuras, del grupo de nacidas en el año 2016, en el nacional disputado en Pontevedra el pasado fin de semana. Cortés, que ha acudido junto a la delegación que ha representado al club ibicenco, ha obtenido el puesto 52 de la clasificación general en categoría alevín, en la que han participado 330 de las mejores nadadoras de todo el país. Sus compañeras Mia Ferrer (2014) y Claudia Torres (2015) han obtenido los puestos 148 y 187, respectivamente.
En categoría infantil también han conseguido muy buenos resultados clasificándose Marissya Serra en el puesto 62, Olivia Rodríguez Carreño 82 y Mara Ferrer 84, de un total de 370 participantes. Desde el club ibicenco han señalado que regresan con "muy buenas sensaciones" ya que se han enfrentado a las "mejores nadadoras del país" y ahora se preparan para "competir en el nacional junior que se llevará a cabo en Tenerife este mes de marzo".
