Dani Sordo da el salto del WRC a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano

El automovilismo mundial y el mountain bike volverán a encontrarse en la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano. El piloto cántarbro Dani Sordo, uno de los nombres más reconocidos del Campeonato del Mundo de Rallyes, participará por primera vez en la 25ª edición de la prueba ibicenca acompañado por su copiloto Cándido Carrera.

El piloto cántabro Dani Sordo llega a Ibiza casi por casualidad. Todo comenzó con una publicación en redes de Óscar Pereiro que despertó su curiosidad. “Fue una publicación de Pereiro. Le escribí bromeando sobre ser tu compañero. Se fue liando la cosa y ahora estoy embarcado en esta aventura”, explica entre risas. Aunque reconoce que no es especialmente “pro de la bici”, el ambiente que rodea a la prueba y el interés por contar con él en esta edición tan especial terminaron de convencerle. Para afrontar el reto ha elegido como compañero a su propio copiloto, Cándido, que no dudó en apuntarse a una experiencia que Sordo define como “una prueba increíble, con paisajes espectaculares”.

Natural de Torrelavega, Sordo forma parte de la generación que tomó el relevo del rally español tras la era de Carlos Sainz. Campeón del Junior World Rally Championship en 2005, su progresión fue meteórica y pronto dio el salto al equipo oficial Citroën World Rally Team, donde compartió estructura con el múltiple campeón del mundo Sébastien Loeb. Desde entonces, Sordo ha desarrollado una sólida trayectoria en el Campeonato del Mundo de Rallyes, acumulando más de medio centenar de podios y varias victorias absolutas. Entre ellas destaca su primer triunfo en el Rally de Alemania en 2013, así como sus posteriores victorias en el Rally de Cerdeña, consolidando su posición como uno de los pilotos más consistentes del campeonato.

Desde 2014 forma parte del proyecto deportivo de Hyundai Motorsport, donde ha sido una pieza clave en el desarrollo del equipo en el Mundial de Rallyes. Su experiencia, regularidad y capacidad para adaptarse a diferentes superficies le han convertido en uno de los pilotos más respetados del paddock. “Para nosotros es un orgullo contar con un deportista del nivel de Dani Sordo en la Vuelta a Ibiza MTB. Es uno de los grandes nombres del automovilismo español y demuestra cómo el mountain bike forma parte de la preparación de muchos pilotos de élite”, asegura Juanjo Planells, responsable de la organización.

Su presencia añade un atractivo especial a la edición del 25 aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano, una prueba que a lo largo de su historia se ha convertido en "punto de encuentro para deportistas de distintas disciplinas que comparten la misma pasión por el deporte". La carrera ha sido la "referencia" para la Semana Santa de numerosos nombres del motociclismo, automovilismo y otras especialidades.

Más allá de la competición, la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano se ha consolidado también como una "experiencia de turismo deportivo única en el Mediterráneo". Los senderos que recorren la isla permiten "descubrir paisajes naturales, caminos entre pinares y espectaculares vistas al mar en un entorno privilegiado". Ese equilibrio entre reto deportivo, naturaleza y ambiente hace que cada año cientos de participantes viajen a Ibiza acompañados de familia o amigos, convirtiendo la prueba en una "oportunidad perfecta para combinar deporte, vacaciones y la esencia de la isla".