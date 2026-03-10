El Club Bàsquet Sant Antoni muestra su ‘riqueza’

El Club Bàsquet Sant Antoni presentó este pasado sábado, en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, a los equipos de cantera con los que cuenta para la temporada 25-26. Porque, según detalla el club, la auténtica riqueza de la entidad de Portmany está en su base. En ella se forman algo más de 170 jugadores repartidos en 16 escuadras de diferentes categorías, de las que tres son íntegramente femeninas.

El proyecto de cantera del club sanantoniense, que no ha parado de crecer en los últimos años, es uno de los "pilares fundamentales" de su existencia. De hecho, 18 de los jugadores de los portmanyins están integrados en diferentes programas de seguimiento de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Además, el CB Sant Antoni ha puesto en marcha el Proyecto 2835, en el que se está trabajando con 16 baloncestistas de la cantera con vistas a que puedan llegar a ser profesionales en el futuro. Entre ellos hay dos jugadores del CE Can Cantó, club que mantiene una vinculación con el CB Sant Antoni.

Fruto de esta colaboración entre ambas entidades, el equipo júnior interislas, que es propiedad de los de Vila, cuenta también con jugadores del Sant Antoni. “Gracias a esta vinculación lleva ambos nombres (el de los dos clubs) y muchos de los juniors han podido debutar en categoría sénior nacional”, explicó Cristina Miguel, coordinadora de cantera del CB Sant Antoni.