Cinco victorias consecutivas y un sueño llamado ASOBAL

Siete partidos. Siete finales. El Trasmapi HC Eivissa afronta el tramo decisivo de la temporada en el mejor momento posible, lanzado, con confianza y con la sensación de que puede competir de tú a tú contra cualquiera. Cinco victorias consecutivas (tres de ellas ante rivales de la zona noble de la clasificación) han catapultado al conjunto ibicenco hasta la quinta posición de la División de Honor Plata. Una racha que tuvo su punto más alto en la pista del líder, el Proin Triana, donde los de la isla firmaron una de las victorias más impactantes del curso.

El equipo sevillano llegaba a la cita con doce triunfos consecutivos y sin conocer la derrota en su feudo. Pero el vendaval pitiuso arrasó el pabellón de Amate y se llevó los dos puntos tras imponerse por 28-33, una demostración de carácter de un conjunto que ha dejado claro que puede mirar a los ojos a cualquier rival de la categoría.

Los insulares, quintos con 28 puntos, atraviesan el mejor momento de forma de toda la División de Honor Plata. Las cifras hablan por sí solas: cinco triunfos seguidos y ocho victorias en los últimos diez partidos. La racha comenzó en Sa Blanca Dona con un triunfo por 29-25 frente a Sinfín. Después llegó el asalto a la pista de Benidorm, recién descendido de ASOBAL, que cayó ante los ibicencos por un contundente 29-38.

El siguiente en sucumbir fue OAR Coruña, un proyecto construido a golpe de talonario que fue superado con claridad por los de Geno Tilves (36-24). La victoria ante el líder en Sevilla terminó de confirmar el gran momento del equipo, antes de cerrar la serie con otro triunfo sólido en casa ante Contazara Zaragoza (36-29). Cinco victorias que han disparado la ilusión en Ibiza y que han colocado al equipo en plena lucha por el play-off de ascenso.

Pero lo que queda por delante no será sencillo. Siete jornadas en las que el Trasmapi se jugará gran parte de su temporada y en las que cada partido tendrá aroma de final. El calendario arranca este fin de semana frente al colista, el BM Alcobendas, que llega en un momento de crecimiento tras sumar dos victorias en sus últimos cuatro encuentros. Posteriormente, los ibicencos recibirán en Sa Blanca Dona al Anaitasuna, sexto clasificado y a tan solo un punto de los isleños. Tras ese duelo directo, el equipo viajará a tierras valencianas para enfrentarse al Puerto Sagunto, segundo clasificado.

El tramo final tampoco dará tregua. El HC Ibiza recibirá al Cisne antes de visitar a Burgos, cuarto clasificado y uno de los grandes aspirantes al ascenso. Después llegará el último partido en casa frente al BM Base Oviedo, en puestos de descenso, antes de cerrar la temporada en Málaga ante un Ciudad de Málaga que lucha por evitar la caída de categoría. Un calendario exigente que pondrá a prueba el gran momento del conjunto ibicenco.

Geno Tilves: «Lo importante es pensar en el día a día»

El entrenador del Trasmapi, Geno Tilves, explicó ayer a Diario de Ibiza que la buena dinámica responde a varios factores, aunque destacó especialmente el trabajo realizado durante los últimos meses. «Depende de muchos factores, también de ese puntito de suerte de que el balón vaya para dentro o no. Pero lo más positivo para nosotros es que últimamente nos han respetado bastante las lesiones. Después de Navidad hemos podido trabajar bien con el grupo y eso se ha notado».

El técnico destacó especialmente la evolución defensiva del equipo, una de las claves de esta racha de resultados. «Hemos ganado en solidez defensiva y todos han crecido. Pero vuelvo a lo mismo: se ha podido entrenar con calidad porque el grupo ha estado prácticamente completo. A partir de crecer en defensa, la portería también ha crecido, ha parado lo que tocaba y alguna más, y eso nos ha hecho dar un paso adelante, sobre todo en esos pequeños detalles que deciden los partidos».

Tilves también subrayó que la competencia interna ha ayudado a elevar el nivel del equipo. «La competición y tener a todos disponibles nos exigía más a todos. La competencia era alta y eso es algo que buscamos desde principio de temporada cuando confeccionamos la plantilla. Queríamos una plantilla larga y completa, con prácticamente dos jugadores por puesto, y eso nos ha permitido entrenar con calidad y crecer como equipo».

El entrenador recordó además que la adaptación de los numerosos fichajes también ha sido determinante en la evolución del grupo. «Teníamos muchos fichajes nuevos, siete u ocho jugadores de primera línea que son los que generan el juego, y esa evolución se está viendo a lo largo de la temporada. No es lo mismo mantener la base del año pasado con algún retoque que incorporar a tantos jugadores nuevos. El equipo ha madurado, ahora tenemos más confianza y también algo más de suerte, que en una competición tan igualada como Plata es fundamental».

De cara al próximo compromiso, Tilves señaló que el principal objetivo es recuperar físicamente a varios jugadores tocados. «Ahora lo importante es pensar en el día a día y recuperar a la gente, porque esta semana hemos salido un poco tocados. Ya veníamos con algunos jugadores con molestias y eso nos está empezando a lastrar en los entrenamientos».

El Trasmapi visitará este fin de semana la pista del BM Alcobendas, un rival que el técnico espera especialmente competitivo. «Será un partido muy complicado. Alcobendas no es el mismo equipo de la primera vuelta. Su gente joven se ha rodado mucho más y tienen jugadores de mucha calidad, incluso de selecciones españolas en categorías inferiores». Tilves recordó que el conjunto madrileño ya ha demostrado su potencial en las últimas jornadas. «En casa siempre dan un plus. Lo han demostrado ganando al todopoderoso Burgos. En los últimos cuatro partidos llevan dos victorias y dos derrotas, pero compitiendo muy bien. Su situación en la primera vuelta no era real porque tuvieron muchas lesiones».

Por último, el entrenador explicó qué tipo de partido espera y cuáles serán las claves para intentar prolongar la racha. «Es un equipo con mucho ritmo, corre bien al contraataque, tiene gol y maneja varias variantes defensivas. Tendremos que demostrar que tenemos más experiencia en la categoría, saber cuándo correr y cuándo jugar ataques largos para desgastarlos y aprovechar nuestras virtudes»

Siete partidos. Siete oportunidades para seguir escribiendo una temporada que ya empieza a ser especial en Ibiza. El Trasmapi llega al momento decisivo del campeonato en plena ebullición, con confianza, con la afición volviendo a creer y con la sensación de que el equipo ha encontrado su mejor versión cuando más importa.