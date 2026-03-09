Nadadores de Ibiza de todas las edades en el XXVI Trofeo Holidays de natación de Santa Eulària

La piscina municipal de Santa Eulària acogió este sábado la XXVI edición del Trofeo Holidays de natación, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo insular que volvió a reunir a nadadores de todas las edades en una jornada marcada por el "buen ambiente y el alto nivel competitivo". El evento congregó a deportistas desde las categorías de formación —con participantes nacidos en 2018— hasta la categoría absoluta, ofreciendo una "jornada intensa de competición" en la piscina de 25 metros y con las gradas llenas de familiares y aficionados que acompañaron a los nadadores durante toda la jornada.

Las pruebas se disputaron bajo la normativa de la Federación Balear de Natación y dejaron varias marcas destacadas, en una competición en la que el Club Náutico Santa Eulalia y el CN Eivissa protagonizaron un bonito "pulso deportivo" al repartirse buena parte de los podios.

Melchor García, vocal de natación y miembro de la junta directiva del Club Náutico Santa Eulalia, valoró muy positivamente el desarrollo del trofeo tras la competición. “Estamos muy orgullosos de la respuesta de nuestros nadadores y del ambiente que se ha vivido hoy en Santa Eulària. Ver competir juntos a los más pequeños, nacidos en 2018, con los nadadores absolutos demuestra el gran trabajo que se está realizando en la base. Este trofeo no es solo una competición, es también una auténtica fiesta de la natación en la isla”, explicó.

Lograr la mejor puntuación

En lo deportivo, los nadadores compitieron por lograr la mejor puntuación según la tabla FINA, lo que permitió determinar a los vencedores de cada categoría. En categoría prebenjamín, los triunfos fueron para Neo Tur Lorenzo, del CN Eivissa, y para Luna Cruz, del CN Santa Eulalia. En benjamín, las victorias correspondieron a Moisés Barrena, del club anfitrión, y a Kenia Desesus, del CN Eivissa.

La categoría alevín estuvo dominada por los nadadores del CN Santa Eulalia, con las victorias de Alejandro Ribas y Renee Álvarez, mientras que en infantil también se impusieron los representantes del club local Marc Roig y María Torres. La competición se cerró con la categoría junior/absoluta, en la que Aitor Molina, del CN Eivissa, y Aina Ferrer, del CN Santa Eulalia, firmaron las mejores actuaciones para poner el broche final a la jornada.

El Trofeo Holidays concluyó con los tradicionales relevos absolutos de 4x100 metros libres y con la entrega de trofeos a los tres mejores clasificados de cada categoría, en un final de jornada que volvió a poner de manifiesto el buen momento que atraviesa la natación en la isla.