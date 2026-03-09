Ibiza brilla en la Supercopa de España de Alicante: medallas y diplomas para el Club de Judo Sant Jordi

El Club de Judo Sant Jordi firmó una destacada actuación este fin de semana en la Supercopa de España de Alicante 2026, una de las citas más importantes del calendario nacional en categorías escolares y antesala del Campeonato de España que se celebrará los próximos 18 y 19 de abril en Mallorca. La competición, disputada en el Centro de Tecnificación de Alicante, reunió a más de 900 judokas procedentes de todas las comunidades autónomas, además de equipos internacionales de Alemania, Estados Unidos, Irlanda y Portugal, lo que elevó el nivel competitivo del evento.

La expedición del Club de Judo Sant Jordi se desplazó hasta Alicante el pasado viernes con 27 deportistas y ocho responsables, regresando con un balance "muy positivo" de dos medallas y tres diplomas de séptimo puesto.

Plata para Adriana Ferrer en categoría cadete

La jornada del sábado estuvo dedicada a la categoría cadete, donde destacó la magnífica actuación de Adriana Ferrer (-70 kg), que logró la medalla de plata tras una gran competición. Ferrer comenzó su camino venciendo a la valenciana María Pérez en primera ronda. Posteriormente, superó en octavos de final a la madrileña Daniela García-Manzanares, en cuartos de final a la aragonesa Martina González y en semifinales a la castellano-leonesa Daniela Cidoncha. En la final, Ferrer cayó ante la madrileña Sara Fraile a falta de tres segundos para el final del combate, después de haber dominado gran parte del enfrentamiento.

En esta misma jornada, los judokas David Palerm (-60 kg) e Iván Agües (-66 kg) firmaron una gran actuación logrando un meritorio séptimo puesto. Cabe destacar también la ausencia en esta competición de Dina Hamri (-48 kg), actual número 3 del ranking nacional, que no pudo participar al no estar totalmente recuperada de unos problemas físicos.

Bronce para María García en categoría infantil

El domingo fue el turno de la categoría infantil, donde María García (-48 kg) consiguió una valiosa medalla de bronce tras protagonizar una gran remontada. García llegaba a la competición como segunda cabeza de serie, quedando exenta en la primera ronda. En octavos de final cayó en un combate muy disputado que se decidió en técnica de oro y por sanciones frente a la valenciana Amelia Juan.

Lejos de venirse abajo, la ibicenca inició una espectacular repesca. Superó sucesivamente a la andaluza Ari Moreno, a la catalana Aina Tellado y a la madrileña Luna Sánchez, actual número 4 del ranking nacional. En el combate previo al bronce volvió a enfrentarse a Amelia Juan, quien la había derrotado anteriormente, pero en esta ocasión María impuso su judo con autoridad para acceder a la lucha por la medalla. En la final de repesca venció por ippon a la valenciana Julia Gil, colgándose finalmente la medalla de bronce. También destacó el séptimo puesto de Judit Torres (-63 kg), que completó la lista de diplomas obtenidos por el club.

Gran temporada en el circuito nacional

Con estos resultados, el Club de Judo Sant Jordi cierra el circuito de Copas de España escolares con excelentes posiciones en el ranking nacional.

María García (-48 kg) finaliza tercera del ranking nacional infantil, con seis medallas en siete pruebas disputadas.

Dina Hamri (-48 kg) concluye también tercera del ranking nacional, con cinco medallas en seis competiciones.

Adriana Ferrer (-70 kg) se sitúa igualmente como tercera del ranking nacional cadete, con tres medallas en las tres pruebas que ha podido disputar.

Balance muy positivo de la temporada

El Club de Judo Sant Jordi hace un balance muy positivo de la temporada en el circuito nacional de Copas de España infantiles y cadetes, que se cierra con un total de: dos medallas de oro, seis medallas de plata, seis medallas de bronce, tres quintos puestos y cuatro séptimos puestos. Con estos resultados el Club de Judo Sant Jordi se destaca como el mejor club de Baleares en cuanto a resultados deportivos en categoría escolar se refiere, además de volver a ser "referencia" dentro del ámbito nacional.

El club se muestra muy "orgulloso del crecimiento y la evolución" de sus judokas, y espera culminar la temporada con el "mayor número posible de clasificados para el Campeonato de España Escolar". El próximo sábado se celebrará en Formentera el Campeonato de Baleares, última cita clasificatoria para el nacional, donde los deportistas del club buscarán sellar su presencia en la gran cita del judo escolar español.