Ibiza reina en el Campeonato de Baleares de MMA

El luchador del Ibiza MMA Team, Jairo Costa, se proclamó el pasado sábado campeón de Baleares de MMA en la categoría de 74.8 kilos durante la velada disputada en el polideportivo Príncipes de España de Palma de Mallorca. El evento, organizado por la Federación Balear de Lucha Olímpica y Deportes Asociados, marcó además el regreso del campeonato autonómico tras varios años sin celebrarse, reuniendo a algunos de los mejores competidores de las islas en una jornada de gran nivel competitivo.

Costa firmó una gran actuación para colgarse el oro y confirmar el buen momento del club ibicenco en las artes marciales mixtas. Pero los éxitos del Ibiza MMA Team no se quedaron ahí. El equipo también compitió este fin de semana en la Girona Cup de jiu jitsu brasileño, donde firmó una destacada actuación al sumar ocho medallas con tan solo cuatro luchadores.

Elena Parra fue una de las grandes protagonistas de la expedición ibicenca al proclamarse campeona en la categoría de 52 kilos con kimono (Gi) y lograr además el bronce en 57 kilos sin kimono (No Gi). También brilló Denise Weck, que consiguió el bronce en 57 kilos Gi y la medalla de plata en 57 kilos No Gi, completando un gran torneo. Por su parte, Vicent Rosselló subió al podio en ambas modalidades tras conquistar el bronce en 92 kilos Gi y la plata en 92 kilos No Gi. El broche de oro lo puso Andre Oliveira, que firmó una actuación impecable al conquistar dos medallas de oro en 86 kilos, tanto en la categoría Gi como en No Gi.

Con estos resultados, el Ibiza MMA Team vuelve a demostrar el gran momento que atraviesa y el crecimiento de los deportes de combate en la isla.