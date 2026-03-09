El CW Sant Josep demuestra su garra en una jornada intensa y calienta motores para su 20º Aniversario

El Club Waterpolo Sant Josep vivió el pasado fin de semana unas jornadas de fuertes emociones, marcadas por la resistencia de sus equipos senior, el talento de su cantera en el derbi local y el liderato indiscutible de sus alevines. Todo ello como antesala de la gran celebración de sus dos décadas de historia el próximo sábado.

Jornada de lucha en Palma y emoción en el derbi infantil

El sábado, las categorías cadete y absoluto se desplazaron para enfrentarse al CN Ciutat de Palma. A pesar del esfuerzo titánico y de demostrar una gran entereza física hasta el último segundo, los resultados no acompañaron: 13-6 para los cadetes y 13-10 para el equipo absoluto. Pese a la derrota, los absolutos logran mantener una meritoria cuarta posición en la tabla clasificatoria. El domingo, el protagonismo se trasladó a la categoría infantil con el esperado derbi josepí. En un duelo vibrante y cargado de deportividad entre Sargantanes y Dragons, estos últimos se alzaron con la victoria por 6-10. Este resultado consolida a los Dragons como 2º de grupo en esta primera fase de liga, situándose solo por detrás del Aquatic Sóller.

Una cantera imparable: Alevines invictos

Mención especial merece la categoría alevín, que cierra la primera fase de la liga como líder de grupo e invicto. Tras este éxito rotundo, los jóvenes josepins ya se preparan para una segunda fase de alto nivel donde se medirán al CN Ciutat de Palma, al Aquatic Sóller y al Conecta Balear Mallorca morado.

Cita histórica: Torneo 20º Aniversario (2006-2026)

La actividad no se detiene. En el marco de las fiestas patronales de Sant Josep, el club celebra este sábado 14 de marzo una efeméride muy especial: su 20º aniversario. Desde su fundación en 2006, el club ha sido referente del waterpolo en las islas, y para celebrarlo ha organizado un torneo cuadrangular de categoría Máster que reunirá a equipos de todo el archipiélago y la península:

Participantes: CW Sant Josep, CN Jamma Master (Menorca), UPV Máster (Valencia) y CN Ciutat Máster (Mallorca).

CW Sant Josep, CN Jamma Master (Menorca), UPV Máster (Valencia) y CN Ciutat Máster (Mallorca). Horario: De 10 a 15 horas.

De 10 a 15 horas. Lugar: Piscina Municipal de Sant Josep.

El club invita a todos los aficionados, vecinos y antiguos miembros a acudir a esta jornada festiva para celebrar veinte años de deporte, valores y pasión por el agua.