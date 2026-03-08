La SD Ibiza naufraga con una dolorsa derrota ante el Barbastro

La SD Ibiza sufre una dolorosa derrota (1-2) ante el Barbastro. Los rojillos hicieron un pésimo partido y cayeron ante un equipo que llevaba 11 jornadas consecutivas sin ganar. A pesar de que los ibicencos se adelantaro gracias a un temprano gol de Carlos Gilbert en el minuto 4, los aragoneses remontaron la segunda mitad y se llevaron el triunfo con un tanto de Tony Gabarre en el 90+1. Con esta derrota, los pitiusos vuelven a las andadas.

Para el duelo, el preparador de los ibicencos, Raúl Casañ, hizo una revolución en la formación titular al introducir cuatro novedades con respecto a la derrota por la mínima (1-0) de la jornada anterior ante el Alcoyano. Así, el atacante Antonio Moreno, el centrocampista Sergio Rico, el defensor Diego Jiménez y el ariete Carlos Gilbert fueron las novedades en el once, en detrimento de Adrián Montalbán, Teo James, Lorenzo Busi y Pepe Bernal.

Un gol tempranero de Carlos Gilbert puso en ventaja a Sa Deportiva

El partido no pudo empezar mejor para los locales. En el minuto 4 de encuentro, en prácticamente el primer ataque de los rojillos, lograron inaugurar el marcador en el Municipal de Sant Rafel. Un buen centro lateral desde la izquierda de Pep Vidal acabó en las botas de Carlos Gilbert, quien remató solo ante la meta del Barbastro. Su potente disparo, sin prácticamente oposición, golpeó en el travesaño, pero el rechace volvió a caer en sus botas. No perdonó y adelantó a Sa Deportiva.

Tras ello, los visitantes se quedaron algo groguis. Ante esta situación, los ibicencos siguieron con el control del partido y con las ideas mucho más claras que su contrincante, que no se sentía nada cómodo.

A pesar del dominio de los pupilos de Casañ, el partido, correspondiente a la vigésima sexta jornada del grupo II de Segunda RFEF, no brillaba por la abundancia de ocasiones de gol. Eso sí, los pitiusos se mostraban mucho más peligrosos en fase ofensiva, especialmente con un muy desequilibrante Antonio Moreno. El joven extremo ibicenco se mostraba muy eléctrico en la banda izquierda.

El Barbastro prácticamente no inquietaba la portería defendida por Joan Pol. El único aviso de los aragoneses en los compases iniciales fue un flojo cabezazo de un jugador del Barbastro que se marchó por encima de la portería de Sa Deportiva.

Por su parte, la SD Ibiza probaba suerte con varios chuts lejanos que eran detenidos, sin demasiadas complicaciones, por el meta del Barbastro, Rubén Cebollada, quien también se mostraba seguro blocando los centros laterales de los rojillos.

Sin prácticamente noticias en ataque de los dos contrincantes, los minutos iban pasando, situación que favorecía a los intereses de la SD Ibiza, que, sin prácticamente sufrir, mantuvo esta mínima renta en el primer tiempo. Así, con el resultado de 1-0 se marcharon ambos contendientes al descanso.

El segundo tiempo empezó prácticamente del mismo modo en el que acabó el primero. Las ocasiones de gol brillaban por su ausencia y, además, el encuentro se detuvo varios minutos por un fuerte golpe que recibió el pivote local Jaume Villar y que precisó atención médica. Por suerte, pudo seguir jugando.

Poco a poco, el Barbastro se fue en busca del empate, aunque con mucha más fe que ideas. En este contexto, Sa Deportiva se sentía cómoda, al mostrarse sólida en defensa y aprovechar para salir a la contra.

El tanto del empate

En el minuto 61 se produjo un giro de guion. En pleno desierto futbolístico, los visitantes lograron sacar rédito gracias a una gran jugada individual de Raúl Alarcón. El lateral hizo una ruleta en el centro del campo, un gesto técnico de muchos quilates que le sirvió para zafarse de dos jugadores rojillos. Tras ello, puso un gran pase a la espalda de la defensa de la SD Ibiza. El balón cayó muerto en las botas del Kun, quien había ingresado al terreno de juego hacía escasos minutos. El ariete bielorruso no desaprovechó el uno contra uno ante Joan Pol y anotó el 1-1.

Con la igualdad, el partido volvió a las andadas y se siguió viendo a dos contrincantes incapaces de generar oportunidades de gol, a pesar de los cambios. Así, la entrada al campo del habilidoso atacante Lorenzo Busi en detrimento del portentoso ariete Álex Sánchez no dio sus frutos, ya que se siguió viendo a un Ibiza con un juego excesivamente plano y previsible.

En los últimos minutos, Sa Deportiva fue en busca de la victoria. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que en el 90+1 el Barbastro dio la sorpresa y dejó helado el Municipal de Sant Rafel. El delantero consiguió hacerse hueco en el área rojilla y, con un potente disparo hizo el definitivo 1-2.

Con este resultado, la SD Ibiza se complica las vidas y vuelven las dudas en el conjunto rojillo, que dejó sobre el césped del Municipal de Sant Rafel unas muy malas sensaciones.