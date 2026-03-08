Ibiza corre por la igualdad en la Cursa per la Dona.

Ibiza volvió a volcarse este domingo con el Día Internacional de la Mujer a través del deporte con la celebración de la Cursa per la Dona, una prueba que reunió a más de un millar de participantes en una jornada marcada por el ambiente festivo, la reivindicación y el carácter popular.

La cita convirtió las calles en un punto de encuentro para familias, grupos de amigas y clubes deportivos que quisieron sumarse a una carrera que trasciende lo puramente competitivo. La prueba, de cinco kilómetros, partió desde Sant Jordi y finalizó en el parque Reina Sofía de Ibiza, escenario final de una mañana en la que el compañerismo y la participación fueron los verdaderos protagonistas.

Durante el recorrido se pudo ver un ambiente cargado de simbolismo, con camisetas reivindicativas, pancartas y continuos aplausos acompañando a las corredoras. La prueba volvió a consolidarse como una de las actividades más participativas dentro de los actos organizados en la isla con motivo del 8 de marzo.

Una imagen de la carrera a su paso por Sant Jordi. / Vicent Marí

Aunque el espíritu de la jornada fue claramente participativo, la prueba también dejó nombres propios. La lituana Indre Barkute fue la más rápida en completar el recorrido, cruzando la línea de meta con un tiempo de 22 minutos y 8 segundos. Tras ella llegó Luisa Bonet Templeton, primera en categoría máster-40, con un registro de 24’04’’, mientras que Sindy Pascoli cerró el podio absoluto con 24’43’’.

En categoría sénior, Marina Viñas firmó la segunda posición con un tiempo de 24’47’’, seguida de Joana Aina Munar, tercera tras completar la prueba en 25’09’’. La categoría especial también tuvo protagonismo, con Marina Puerta García y Kenneth Cuesta como la pareja más rápida tras detener el crono en 58’33’’. Muy cerca finalizaron Daniel Salazar y Jénnifer Roldán, que cruzaron la meta apenas once segundos después.

Entre las participantes más jóvenes, Iris Ribas se llevó la victoria en la categoría sub-17 con un tiempo de 25’55’’, superando a Julia Rigal (27’17’’) y Leire Ribas (29’00’’). En máster-60, la primera posición fue para María Dolores Martínez Losa, que finalizó en 27’30’’, seguida por Carmina García con 28’01’’.

Uno de los momentos más originales de la carrera se vivió en la modalidad de parejas mixtas, en la que los participantes debían completar el recorrido cogidos de la mano. En esta categoría, Carolina Gámez y Kantara Juwara fueron los más rápidos con un tiempo de 22’14’’. La segunda plaza fue para Cecilia García y Mario Alonso (23’37’’), mientras que Andy Butcher y Emilie Poirier ocuparon el tercer puesto con 23’41’’.

Más allá de los resultados, la Cursa per la Dona volvió a poner de manifiesto el poder del deporte como espacio de encuentro y reivindicación. Una jornada para compartir kilómetros, visibilizar el papel de la mujer en la sociedad y recordar que la igualdad también se construye paso a paso.