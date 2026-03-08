Fútbol y fútbol sala femenino en Ibiza: un camino aún por recorrer

El 20 de agosto de 2023 se celebró en Sidney una fecha histórica en el calendario futbolístico. No solo sería una cita deportivamente crucial, sino la constatación de que el fútbol femenino había llegado para quedarse. Un gol de Olga Carmona otorgó el triunfo a la selección española en el que fue un claro mensaje dirigido a todas las chicas y mujeres españolas: es posible ser campeona del mundo en un deporte donde siempre han sido protagonistas los hombres.

El triunfo impactó a toda una generación de niñas y mujeres de todo el país, que comenzaron a prodigarse con mayor asiduidad a los campos de fútbol y tener mayor interés en la disciplina. Este hecho ya es una realidad en Ibiza y Formentera, donde se ha podido ver la creación de equipos femeninos en el fútbol base y la consolidación de equipos amateur y profesionales que ya existían. Sin embargo, el crecimiento es paulatino, y las islas afrontan obstáculos que aún se presentan en una categoría que se encuentra 'en pañales' y que todavía está lejos de alcanzar su apogeo.

Aunque ya se pueden ver proyectos de equipos pitiusos cada día más asentados en el fútbol, como es el caso del San Pablo-Eivissa en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aún falta mucho camino por recorrer en el fútbol base, donde la baja tasa de participación femenina obliga a muchas de ellas a compartir entrenamientos con otros chicos, además de competir contra ellos.

El CD Puig d´en Valls, pionero en Ibiza

«Se les hizo cuesta arriba terminar la temporada», afirma a este diario José María Aguilera, entrenador y coordinador del CD Puig d´en Valls femenino en la categoría infantil-cadete, que tuvo que competir el año pasado en la liga mixta. Con el trabajo y la iniciativa del club ibicenco, el equipo ha conseguido este año formar parte de la primera liga femenina de fútbol 11 en infantil y cadete, celebrada en Palma y que supera la decena de equipos.

«Que con 12 o 13 años puedan aspirar a viajar juntas y competir contra otras chicas como ellas es muy bueno y les ilusiona mucho», explica Aguilera, que agrega que otra razón de peso para que las jóvenes futbolistas se mantengan ilusionadas es la certeza de «podrán continuar en la liga durante dos años más».

El CD Puig d´en Valls, además, participa en otra competición que se encuentra en su primer año de vida. Se trata de la primera liga infantil-cadete femenina de fútbol 7 de Ibiza y Formentera, que es la primera competición doméstica pitiusa que acoge exclusivamente a equipos conformados por chicas. En su primera edición, las vallenses compiten contra SD Formentera y SE Sant Carles, en una liga que se espera que acoja a más clubes la próxima temporada -la SD Portmany estuvo muy cerca de inscribirse en esta campaña-.

«Es una buena iniciativa si le das continuidad»

«Lo más importante era arrancar y estamos muy contentos por ellas», reconoce Julián Marcos, director de la Escuela de Fútbol de la SD Formentera desde el pasado verano y que se muestra optimista ante esta iniciativa. «Poder iniciar esto ya es un gran paso, pero tenemos que ver cómo va evolucionando y cuál es la respuesta de federaciones, instituciones y clubes para que haya más participación y recursos para ellas», afirma.

Imagen de archivo de un encuentro disputado en Sant Carles / Vicent Marí

La relación con estas instituciones es «fundamental», en palabras de Marcos, ya que «es un tema organizativo y de impulsar iniciativas que aporten mayor visibilidad al fútbol femenino». Aunque el Ayuntamiento de Ibiza anunció la creación de una escuela de fútbol base femenino que se pondrá en marcha a partir de Semana Santa, José María Aguilera cree que lo más importante es el compromiso: «Es una buena iniciativa si le das continuidad, porque si haces un campus o una escuela durante dos semanas y luego te dicen que te busques la vida, no sirve de nada», explica.

«Se debería promocionar más a la futbolista ibicenca», reclama Roberto Tierraseca, entrenador de la SE Sant Carles femenino infantil-cadete, que considera imprescindible «impulsar el fútbol en los colegios», además de «organizar diadas» para impulsar el crecimiento de esta disciplina. El técnico apunta que una de las claves que imposibilitan la aparición de más chicas en el deporte rey es que «ellas prefieren jugar a fútbol 11», de manera que «si se junta un grupo de chicas y ven que no son suficientes para ocupar un equipo, se meten a fútbol sala», cuenta.

El fútbol sala, principal beneficiado

Y es que si bien el fútbol sobre césped en sus respectivas categorías -fútbol 7, 8 y 11- presenta dificultades para conformar plantillas y organizar competiciones, no ocurre lo mismo cuando se trata del fútbol sala, donde la categoría femenina se encuentra cada vez más asentada. De hecho, la Liga Autonómica Femenina de las Islas Baleares es exclusivamente femenina, y no cuenta con participación en su modalidad masculina.

La UE Sant Josep, vigente campeón de esta liga, de alcance balear, nació hace seis años de una idea que se le ocurrió a un grupo de ibicencas, que querían formar parte de algún club de fútbol sala. «Somos como una familia», admite a este diario su técnico, Óscar Ribas, que destaca de ellas que «son más agradecidas e incluso te piden más, cosa que nunca me ha pasado con chicos», reconoce.

La plantilla de la UE Sant Josep femenino celebra sobre el parqué / UE Sant Josep

Sin embargo, Ribas considera que, aunque el trato con las instituciones locales «es muy bueno», la centralización de todo el deporte del municipio en un solo pabellón dificulta el crecimiento del deporte femenino: «Cada deporte necesita una zona acorde, pero si metes a todos en el mismo sitio, hay menos posibilidades a la hora de captar a más chicas en fútbol o en cualquier otra actividad», señala.

«Tuve que aprender a jugar por mí misma con 20 años»

Víctor Berenguer, técnico del Gasifred Atlético femenino -equipo que también está presente en la liga autonómica-, explica que uno de los problemas que presentan las mujeres a la hora de adentrarse en esta disciplina es que «empiezan más tarde», razón por la que entrar en este deporte provoca que «les cueste más incorporar algunos conceptos clave que otros chicos ya tienen interiorizado con 14 años», apunta.

Una persona que conoce bien cómo se vive desde dentro el fútbol femenino es Laura Menín, exjugadora argentina que militó en clubes como el Sant Rafel en fútbol 7 y que también compitió en la Liga Autónomica de fútbol sala. «A mi nadie me enseñó a jugar a fútbol y tuve que aprender por mí misma con 20 años, al igual que muchas compañeras», admite. Y es que la exfutbolista cree que «incentivar el fútbol en las escuelas para fomentar que las niñas entren a jugar» es una de las medidas que pueden impulsar mayormente este deporte, «en lugar de prohibirlo», tal y como propuso el grupo Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni hace un mes.

El fútbol femenino pitiuso está experimentando un crecimiento que, si bien requiere de tiempo para la adaptación y consolidación del fútbol base, amateur y profesional en las islas, cada vez se está produciendo una mayor demanda por parte de padres y madres que ven como sus hijas ven posible competir contra otras iguales a ellas y que les permiten soñar con ser, tal vez algún día, la futura Olga Carmona o Aitana Bonmatí.