El Trasmapi HC Eivissa suma su quinta victoria seguida y acelera hacia el 'play-off'

El Trasmapi HC Eivissa sumó este sábado su quinta victoria consecutiva y sigue alimentando el sueño del play-off tras imponerse al BM Contazara Zaragoza en un Sa Blanca Dona que volvió a lucir el ambiente de las grandes noches. El conjunto aragonés, que llegaba a la isla en posiciones de descenso, vendió cara su piel y puso en muchos apuros al cuadro pitiuso durante la primera mitad, aunque los de Geno Tilves acabaron desatándose tras el descanso para imponerse con autoridad por 36-29.

El encuentro comenzó con mucho ritmo, con los visitantes tratando de imponer un juego físico e intenso para incomodar a los locales. Ninguno de los dos equipos logró hacerse con la iniciativa en los primeros compases y el marcador reflejaba una gran igualdad mediada la primera mitad (7-8). Cada gol valía oro, ya que las defensas se impusieron a unos ataques que comenzaron con chispa pero cuyo acierto fue disminuyendo con el paso de los minutos.

El Trasmapi, que atraviesa un gran momento de forma, consiguió desarbolar la defensa maña en el tramo final del primer tiempo, espoleado por una afición entregada. Los ibicencos lograron darle la vuelta al marcador y marcharse al descanso con una mínima ventaja de 16-14.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto pitiuso salió decidido a evitar cualquier sorpresa. Apretó en defensa, robó varios balones y lanzó rápidos contragolpes que rompieron el partido. En apenas diez minutos, los locales ya disfrutaban de su máxima ventaja (25-19), lo que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto al ver cómo las opciones de puntuar en Ibiza comenzaban a desvanecerse.

El Contazara Zaragoza fue incapaz de frenar las transiciones del equipo local, que encontró en ese ritmo un filón para ampliar diferencias. Los visitantes intentaron reaccionar retirando al portero para atacar con superioridad, pero se toparon con un Broto nuevamente decisivo bajo palos, que evitó cualquier intento de remontada.

La precipitación y las pérdidas castigaron al conjunto aragonés, mientras que el Trasmapi supo aprovechar cada error para seguir ampliando la renta hasta alcanzar ocho goles de ventaja a falta de ocho minutos. Con el partido prácticamente decidido, Tilves dio entrada a Chancay en la portería para cerrar un triunfo que confirma el excelente momento del equipo.

Con esta victoria, el Trasmapi HC Eivissa suma cinco triunfos seguidos, se mantiene quinto con 28 puntos y continúa en puestos de play-off de ascenso, empatado con Burgos y consolidando su candidatura en la recta decisiva del campeonato.