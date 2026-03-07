El San Pablo-Eivissa cae con honores en casa del Gaitero Rodiles (2-1)

El San Pablo-Eivissa perdió con honores por 2-1 en el feudo del Gaitero Rodiles FS. El conjunto ibicenco plantó cara a uno de los colosos de la categoría y cayó por la mínima ante el cuadro asturiano, subcampeón provisional de la Segunda División Nacional de fútbol sala.

En cuanto a la primera parte, fue el equipo local quien llevó la batuta del encuentro. El cuadro asturiano demostró por qué es el segundo clasificado de la competición, ya que es un conjunto con un estilo de juego muy definido, con las ideas claras y que despliega un buen fútbol.

El club de Villaviciosa tenía el control del partido, mientras que las chicas dirigidas por Sergio Oruj, a pesar de no disponer de demasiadas ocasiones de gol, demostraban ser un rival muy competitivo y ponían las cosas muy complicadas a uno de los colosos del grupo I de la segunda máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.

Las visitantes, aunque apenas tenían la posesión del esférico, demostraban, a diferencia de la semana pasada cuando sucumbieron con contundencia ante el líder de la división, el Estrela Cortegada FS, por 1-8, ser un bloque sólido en defensa.

Gran partido de la portera del cuadro ibicenco, Paola Corona

Aunque el San Pablo estaba realizando un gran trabajo defensivo, la mejor del equipo fue Paola Corona. La cancerbera realizó numerosas paradas de mérito y, gracias a ello, el club ibicenco llegó al descanso con 0-0 en el marcador.

La segunda mitad siguió el mismo guion que el primer acto. Las locales fueron con todo en busca de abrir la lata y hacerse con los tres puntos, mientras que el cuadro isleño se defendía con uñas y dientes.

Sin embargo, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Así, el Gaitero Rodiles FSF anotó el 1-0 y poco después puso más tierra de por medio al marcar el 2-0.

Las cosas se complicarían aún más para las visitantes, cuando en el minuto 29 expulsaron por doble tarjeta amarilla a Lucía Serrano.

A pesar del resultado en contra, el San Pablo no se rindió y consiguió reducir distancias en el electrónico con un tanto de Fátima Villar eb el minuto 34. Con el 2-1 el conjunto isleño lo intentó, mientras que el equipo local seguía topándose con una inspiradísima Corona.

Finalmente, el San Pablo se fue de vacío de Asturias. Eso sí, aunque no puntuó, dejó muy buenas sensaciones.