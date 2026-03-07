Prueba de fuego para la SD Ibiza ante el Barbastro

La SD Ibiza tiene este domingo una prueba de fuego en el Municipal de Sant Rafel (12 horas) ante el Barbastro. Los rojillos afrontan el duelo, correspondiente a la jornada vigésimo sexta del grupo III de Segunda RFEF, con la obligación de volver a la senda de la victoria tras tres encuentros ligueros consecutivos sin ganar.

El conjunto dirigido por Raúl Casañ tan solo ha conseguido un punto de los últimos nueve disputados y encadena dos duelos consecutivos perdiendo. Sin embargo, los ibicencos tendrán una oportunidad de oro para resarcirse ante un conjunto de la parte baja como el Barbastro, decimocuarto clasificado del grupo con 24 puntos en 25 partidos. Además, llevan varias semanas en los últimos puestos de la competición.

Un rival que mejora como visitante

Los visitantes acumulan cuatro partidos de liga consecutivos sin perder. Eso sí, esta racha de imbatibilidad no se ha traducido en ninguna victoria, ya que todo han sido empates. Por ello, precisan urgentemente en su visita a la isla de un triunfo que les permita soñar con la permanencia ante un rival directo como Sa Deportiva. Y más teniendo en cuenta que acumulan 14 partidos consecutivos sin ganar.

A pesar de la mala situación deportiva del Barbastro, estos registran una estadística bastante positiva, ya que son el octavo mejor visitante del grupo, con un balance de 13 puntos en 12 choques disputados fuera de su feudo.

A diferencia del Barbastro, Sa Deportiva mejora considerablemente sus prestaciones cuando juega ante su hinchada. Los números lo avalan, ya que es el noveno mejor local de la competición doméstica con 23 puntos en 12 partidos. Eso sí, de los últimos tres jugados en el Municipal de Sant Rafel tan solo han ganado uno (la victoria 3-1 ante el Castellón B) y han caído derrotados en los dos restantes ante el Espanyol B (0-1) y la UE Sant Andreu (1-3).

Cabe recordar que Sa Deportiva, que marca los puestos de salvación, tiene siete puntos de ventaja con respecto a su próximo contrincante, a quien ya derrotó en el duelo de la primera vuelta por 1-2. Entonces ganaron, con remontada incluida, gracias a una diana de Lorenzo Busi en el descuento.

El experimentado atacante rojillo, Javi Cabezas, hace una previa del choque: "El equipo está muy unido y con ganas de que llegue el partido para cambiar la dinámica y volver a sumar de tres con una victoria en nuestra casa. Sabemos que es un partido muy importante, como todos los que nos quedan hasta el final de temporada. Hemos trabajado muy bien durante la semana y sabemos que tenemos que estar muy concentrados e intensos durante todo el partido y no podemos tener ninguna desconexión que nos pueda penalizar”.

Un triunfo de la entidad presidida por Vicente López sería clave para poner tierra de por medio y acercarse al objetivo de la permanencia. Aunque preparan el duelo con un cómodo colchón de siete puntos de ventaja sobre la zona de descenso, cabe recordar que solo tienen dos de ventaja sobre el Valencia Mestalla, que marca la zona de play-out.