El Inter Ibiza deja escapar una gran oportunidad ante el colista Rotler Molinar (2-2)

El Inter Ibiza desperdició una oportunidad de oro para engancharse a la codiciada lucha por la promoción de ascenso a Segunda RFEF. El conjunto azulón, que llegaba con tres victorias ligueras consecutivas en el grupo XI de Tercera RFEF, no pasó del empate en casa (2-2) ante el colista de la competición, el Rotler Molinar, que llevaba cuatro partidos consecutivos sin ganar.

El resultado supo a poco para el club pitiuso, ya que puso punto final a una gran racha de triunfos consecutivos y además rompió esa buena dinámica ante el último clasificado. Sin embargo, el drama pudo ser todavía mayor para los locales, ya que, tras un mal primer tiempo, llegaron al descanso perdiendo por 0-2 ante un equipo que tan solo había logrado un triunfo como visitante en lo que iba de campeonato.

En la segunda parte hubo una acción que cambió el rumbo del encuentro. Llegados a la hora de partido, el jugador visitante Agustí Triay despejó con las manos, prácticamente bajo palos, un remate de un futbolista del Inter Ibiza. El árbitro no dudó y señaló penalti y expulsión.

La segunda parte, marcada por la expulsión de un jugador visitante

Adrián Cardona no perdonó desde los once metros y puso el 1-2 en el Municipal de Can Cantó. Con un jugador más y con cerca de media hora aún por jugar, había motivos para creer en la victoria. Y más cuando, en el minuto 67, Ismael Chat, gracias a un buen remate de cabeza, igualó la contienda.

Con el 2-2, el conjunto dirigido por Carlos Fourcade se fue con todo en busca de una victoria épica. A pesar de las constantes intentonas por anotar el 3-2, el partido se saldó en tablas.

Con este resultado, los azulones duermen la jornada sabatina como sextos clasificados con 24 partidos disputados. Aún tienen un duelo pendiente por disputar, del mismo modo que el Constància, equipo que delimita la zona de 'play-off' y que jugará este domingo ante el Alcúdia. Eso sí, cabe recordar que el séptimo clasificado, el Mercadal, tiene 33 puntos y tan solo ha disputado 22 encuentros ligueros.

El otro representante pitiuso que jugó este sábado en el grupo balear de Tercera RFEF fue precisamente el rival del Inter Ibiza la próxima jornada (sábado 14 de marzo), la SD Portmany. El cuadro rojillo no pudo ante uno de los colosos de la competición, el Llosetense. El conjunto mallorquín, cuarto clasificado del grupo, se impuso con contundencia y goleó 3-0 al club ibicenco.

A pesar de la derrota, el Portmany sigue fuera de los puestos de descenso. Con aún un partido pendiente por disputar, cuenta con tres puntos de ventaja sobre el Felanitx, escuadra que marca la zona de descenso a Regional Preferente.

Al margen de la abultada derrota, los 'portmanyins' siguen con una paupérrima racha de resultados fuera de su feudo. Así, tan solo han ganado un encuentro de los últimos siete disputados como visitantes. Los otros seis, los perdió.