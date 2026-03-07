El Class no falla ante el Ciudad Molina Basket y se mantiene líder

El Class Bàsquet Sant Antoni seguirá una semana más como líder del Grupo Este de la Segunda FEB. Los de Portmany vencieron con autoridad al Ciudad Molina Basket (91-63) en el partido disputado este sábado en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal volvió del parón con energías renovadas y olvidó, con un buen encuentro, la derrota sufrida en la anterior jornada en la pista del Llíria.

Greg Gantt, que volvió tras varias semanas inactivo por una lesión, fue el máximo anotador del choque con 16 puntos. Pero el jugador más valorado (22) fue Emil Stoilov, merced a sus 12 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia. Por parte de los murcianos, Ramiro Enrique Quintanilla Jiménez fue el más destacado en el apartado ofensivo (10 puntos).

Los visitantes aguantaron el tipo hasta el descanso. Pero en un tercer cuarto primoroso, el Class rompió el duelo y empezó a navegar hasta su decimoquinto triunfo de la presente temporada. El parcial de 34-18, en el penúltimo periodo, fue una losa muy pesada para el equipo entrenado por Carles Miñana, que plantó batalla mientras pudo.

Empezó como un tiro el bloque balear, que en un visto y no visto se plantó con un 7-0. Un canasta de Santi Paz, que volvía tras perderse el último encuentro, dos libres de Dani de la Rúa y un triple de Kai Johnson servían a los locales para marcar territorio. Después fue Herve Kabusele el que dio alivio a los murcianos con los primeros dos puntos visitantes (7-2).

Los peninsulares empezaron a encontrase poco a poco más cómodos y el Class algo más desacertado. Con un parcial de 0-6, con especial protagonismo de Kabusele, los de la Región de Murcia se acercaron hasta el 11-8. Con trabajo y apuros, los de Berrocal se mantuvieron por delante en el marcador. Un triple de Gantt dejó el marcador en 22-15, que se fue hasta el 22-17 con el que se acabó el primer cuarto.

En el segundo acto, los sanantonienses continuaron muy espesos. Ataques enrevesados, pérdidas de bola, desacierto en el tiro... El Ciudad Molina Basket vio las dudas de los ibicencos y fue capaz de empatar el choque (27-27) con un mate de Kabusele. Berrocal pidió tiempo muerto porque no lo veía nada claro.

En la reanudación, siguió sufriendo el Sant Antoni. De hecho, los murcianos vivieron su mejor momento, ya que se pusieron por primera vez por delante gracias a un triple de Andrés Duval (29-30). Pero, a base de coraje y apoyado por el entusiasta público que acudió al Siroko Sa Pedrera, el bloque balear firmó un 8-0 con el dejó momentáneamente el partido a su favor (37-30). Con ese resultado se llegó al descanso. A los ibicencos les iba a tocar trabajar mucho.

Reacción del Class

Tras el paso por vestuarios, el Class puso en marcha la apisonadora. Stoilov, con seis puntos consecutivos, catapultó a los isleños hasta el 43-30. El internacional búlgaro se impuso en la pintura y los ibicencos comenzaban a romper el encuentro. Tanto que De la Rúa, con un 2+1, amplió la renta local hasta el 46-30. No se quedó ahí la cosa. El base de Azuqueca de Henares y el interior balcánico hicieron mucho daño desde los libres (49-30), a lo que se unió Johnson (50-30). La sequía murciana sin anotar se extendió casi cuatro minutos.

Pero los visitantes despertaron. En un respiro que se tomaron los baleares, el Ciudad Molina Basket se acercó hasta el 52-40, con Miladinovic como abanderado de los suyos. Sin embargo, el Class sofocó la rebelión. Blat (con cinco puntos) tuvo minutos de lucidez. Igual que Gantt, quien con otros ocho puntos hizo despegar a su equipo. Con un triple del estadounidense, la ventaja del Sant Antoni creció hasta el 68-44. El cuarto terminó 71-48.

El último periodo prácticamente sobró. Los isleños gestionaron muy bien el partido y acabaron ganando por un incontestable 91-63. El próximo fin de semana, el Sant Antoni visita al Proinbeni UPB Gandía, rival directo en la lucha por el campeonato.