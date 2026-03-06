El tren del Gasifred Atlético hacia el ‘play-off’ pasa por Burela

El Gasifred Atlético afronta este sábado (20 horas, Vista Alegre) un partido clave en sus aspiraciones ante el Burela, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El equipo ibicenco, séptimo en la tabla con 31 puntos, tiene ante sí una de las últimas oportunidades para engancharse al play-off de ascenso, del que le separan ocho puntos. Los insulares, además, cuentan con un partido menos en su haber, el aplazado ante el Ceutí correspondiente a la jornada 16. Por ello, una victoria ante el cuadro gallego se antoja fundamental para seguir soñando con disputar la fase final de la temporada.

La empresa, sin embargo, no será sencilla. Enfrente estará un histórico del fútbol sala español como el Burela, un club con pasado reciente en la máxima categoría que atraviesa un momento complicado. La entidad gallega, que descendió la pasada temporada de Primera División y que partía este curso como uno de los favoritos al ascenso, se encuentra actualmente en puestos de descenso. Es decimocuarta con 19 puntos, a solo uno de la permanencia que marca el Sala 5 Martorell.

La delicada situación deportiva provocó el pasado mes de diciembre la dimisión de David Rial, que dejó el club tras tres temporadas y media por "motivos personales". Su relevo en el banquillo fue Juanma Marrube, histórico capitán del conjunto gallego durante muchos años, que regresó a Burela tras dirigir la pasada temporada a un equipo en Tailandia.

El Gasifred, por su parte, llega a la cita en un buen momento de forma, con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota (dos victorias y tres empates) y como el décimo mejor visitante de la categoría, con once puntos sumados en diez encuentros lejos de casa. En la última jornada, los pitiusos empataron a cinco en un auténtico partidazo ante el segundo clasificado, El Ejido. El Burela, en cambio, afronta el encuentro tras encadenar tres derrotas consecutivas frente a Sala 10 Zaragoza (0-1), El Ejido (4-2) y Zambú Pinatar (2-1).

«Visitamos una pista difícil. Es un equipo que está en la zona baja de la clasificación, pero que en Navidad cambió de entrenador y que incorporó a varios jugadores que le han dado un plus de calidad. Tenemos un viaje largo y vamos a tener que estar concentrados y hacer un buen partido», señaló José Fernández en la previa.