El Trasmapi HC Eivissa pone a prueba su gran momento ante Zaragoza

El Trasmapi HC Eivissa quiere seguir soñando en su partido de este sábado (19.30 horas, Polideportivo Insular Sa Blanca Dona) ante el BM Contazara Zaragoza. Los isleños, quintos clasificados con 26 puntos y en puestos de play-off, llegan en su mejor momento de la temporada tras encadenar cuatro victorias consecutivas.

Los pitiusos dieron además un golpe encima de la mesa la pasada semana en la pista del líder, el Proin Triana, que claudicó por primera vez en casa ante el conjunto ibicenco, que también puso fin a la racha de 12 victorias consecutivas del equipo sevillano.

Los de Geno Tilves, que han firmado un mes de febrero perfecto con un pleno de triunfos, tratarán de mantener su buen rendimiento defensivo frente a un rival que pelea por salir de la zona baja de la clasificación. El conjunto aragonés ocupa actualmente la decimotercera posición con 16 puntos, a tres de los puestos de permanencia.

Sin embargo, el Contazara Zaragoza ya sabe lo que es derrotar al Trasmapi HC Ibiza esta temporada. En el encuentro de la primera vuelta, los ibicencos cayeron por 30-28 en un partido que dominaban por dos goles al descanso, pero en el que terminaron pagando su relajación en la segunda mitad.

«Estamos con muchas ganas, llegamos con cuatro victorias seguidas. Nos visita Zaragoza, un equipo que está en la zona baja pero que llega con dos victorias consecutivas, por lo que es un partido engañoso. No tienen nada que perder y será un encuentro muy duro. Tienen una gran defensa, un portero con pasado en ASOBAL y desde la llegada del nuevo entrenador han mejorado mucho. Tendremos que hacer un partido muy serio desde la defensa», señaló Tilves en la previa.