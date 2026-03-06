La Micro Ruta de la Sal celebrará un evento de exhibición en Ibiza

El Comité Técnico de La Micro Ruta de la Sal, formado por la organización y representantes de cada uno de los cinco equipos actualmente en liza, ha decidido aplazar la celebración de la primera travesía de navegación autónoma entre Ibiza y la península. La salida de este desafío tecnológico, protagonizado por veleros autónomos no tripulados desarrollados por equipos universitarios, se celebrará finalmente el 28 de marzo de 2027 coincidiendo con la XXXIX edición de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza.

El 5 de abril 2026 se realizará en Ibiza una primera exhibición de navegación autónoma

Independientemente de que la travesía en mar abierto se aplace un año, el desafío seguirá presente en el calendario de esta temporada. Del 2 al 5 de abril de 2026 los equipos participantes se reunirán en Ibiza para exponer sus barcos y realizar una exhibición de navegación autónoma en la Bahía de Sant Antoni de Portmany.

La decisión de aplazar la travesía de Ibiza a la península, prevista inicialmente, responde a un criterio de seguridad y rigor tecnológico. La complejidad del reto —desarrollar veleros capaces de navegar de forma totalmente autónoma en mar abierto— requiere de un extenso periodo de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de todos los sistemas. El evento de exhibición programado para principios de abril en Ibiza servirá a los equipos para ponerse a prueba en el mar frente a sus competidores y tomar buena nota de los resultados para, a lo largo del año, afinar los sistemas y, en 2027, afrontar el reto de la travesía larga con las máximas garantías de éxito.

Un reto tecnológico desarrollado por estudiantes

El desafío se estructuró desde su inicio en distintas fases de desarrollo con varios hitos técnicos. El último de ellos consistía en botar la embarcación antes de finales de febrero, con el objetivo de disponer del tiempo suficiente para realizar las pruebas de navegación oportunas en condiciones meteorológicas diversas.

En este sentido, la organización quiere reconocer especialmente el trabajo de los equipos de la Universidad de Cantabria y de la Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC), que han logrado completar este objetivo dentro del calendario previsto.

Por su parte, los equipos de la Universidad de Cádiz, de la Universidad Politécnica de Cartagena y el equipo formado por tres centros de Formación Profesional de Ibiza, también han trabajado muy intensamente. A punto de finalizar la fase constructiva, tienen programada la integración de sistemas y la botadura de los barcos en las próximas semanas. Una carrera contra reloj para participar en el encuentro de exhibición que se celebrará próximamente en Sant Antoni de Portmany.

Cada proyecto está formado por estudiantes de distintas disciplinas —ingeniería naval, electrónica, informática y telecomunicaciones— que han colaborado en el diseño, construcción y programación de embarcaciones capaces de navegar largas distancias de forma autónoma, sin tripulación. Todo ello mientras continuaban con su actividad académica habitual, compaginando este desafío tecnológico con clases y exámenes.

Un evento abierto al crecimiento internacional

El aplazamiento del formato travesía abre la puerta a ampliar la participación. Varias universidades españolas que inicialmente mostraron interés en el desafío, pero no pudieron sumarse por falta de tiempo, podrán ahora replantear su participación.

Asimismo, la organización de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza espera que esta nueva ventana permita incorporar equipos internacionales, reforzando el carácter colaborativo de una iniciativa llamada a convertirse en un referente en el desarrollo de la navegación autónoma aplicada al transporte marítimo sostenible, y un destacado canal de promoción y atracción de talento joven en el campo de la ingeniería naval y marítima.