Marina Ibiza refuerza su compromiso con la vela base tras la celebración del Campeonato de Baleares de Optimist

Marina Ibiza ha sido escenario este fin de semana de la jornada final del Campeonato de Baleares de la clase Optimist, XII Regata Fundación Julián Vilás, una de las citas "más relevantes del calendario autonómico de vela base", organizada por el Club Náutico Ibiza junto con la Federación Balear de Vela. Durante tres días, más de medio centenar de jóvenes regatistas compitieron en aguas de Platja d’en Bossa en unas condiciones meteorológicas "óptimas" que permitieron "completar el programa previsto de pruebas", ofreciendo un "alto nivel deportivo y una excelente organización técnica".

La entrega de premios, celebrada en las instalaciones de Marina Ibiza, contó con la presencia de distintas autoridades y representantes institucionales, entre ellos Sara Marí y Marcos Marí, CEO de Marina Ibiza, que quisieron acompañar a los jóvenes deportistas en un momento tan significativo. El regatista del Real Club Náutico de Palma, Jan Palou, se proclamó campeón autonómico tras liderar la clasificación general, consolidando así una competición marcada por el talento emergente y el espíritu deportivo.

Junto al vencedor absoluto, el podio se completó con Bruno Nueschen (CN Arenal) en segunda posición y María Lluc Bestard (RCN Palma), tercera clasificada y primera fémina de la general. En las distintas categorías, Miquel Llull (RCN Palma) fue el mejor Sub 13, Marc Caldentey (CN Arenal) se impuso en Sub 11, mientras que en categoría femenina destacaron Lluc Bestard (Sub 16), Aina Sánchez (Sub 13) y Leonor Truyols (Sub 11), confirmando el alto nivel competitivo de la vela base balear.

Para Marina Ibiza, esta cita supone una "apuesta firme por el impulso de la vela formativa en la isla y el fortalecimiento del deporte náutico local". “La vela base es el origen de todo. Apoyar este tipo de campeonatos significa apostar por el futuro del deporte náutico en Ibiza y en Baleares. Para nosotros es importante que nuestras instalaciones estén al servicio de iniciativas que fomentan valores como el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo”, señaló Marcos Marí, CEO de Marina Ibiza.

Con su colaboración en este campeonato, Marina Ibiza consolida su implicación activa en el desarrollo del deporte náutico y reafirma su voluntad de seguir contribuyendo al posicionamiento de Ibiza como enclave de referencia para la vela formativa en el Mediterráneo.