El Class Sant Antoni mide ante el Molina su capacidad de reacción

El Class Bàsquet Sant Antoni defenderá este sábado su condición de líder del Grupo Este de la Segunda FEB. Los isleños recibirán en el Pabellón Siroko Sa Pedrera al Ciudad Molina Basket (19.30 horas / LaLiga +) con la intención de recuperar el camino triunfal, después de perder en la anterior jornada (hace dos fines de semana) frente al Club Esportiu Bàsquet Llíria (98-62).

El conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal medirá su capacidad de reacción y de recuperación tras ofrecer una muy mala imagen. Pero los sanantonienses no deben fiarse frente a un rival que, pese a estar penúltimo clasificado, ya superó a los isleños en la primera vuelta de la fase regular de la competición.

“Venimos del parón de las ventanas (de selecciones) y del último partido en Llíria, que seguro que fue el peor del año. Tenemos que demostrar que tenemos nivel, que somos buenos y que somos un equipo que cree en él mismo. Y que por algo estamos en lo más alto de la clasificación, empatados con otros tres conjuntos. Tenemos catorce victorias y queremos muchas más, pero hay que demostrarlo”, manifestó Berrocal, quien señaló que la clave es que su escuadra recupere “la confianza” y “el estilo”.

Se enfrentarán a un Molina que “pelea por no bajar” y que sólo ha ganado cinco partidos esta temporada. Pero lo definió como un conjunto “con muchas ganas de hacer las cosas bien” para salir de la zona peligrosa, por lo que no se pueden fiar. “Nos lo pondrán difícil y, como siempre, requiere lo mejor de nosotros mismos”, subrayó el técnico de los baleares. Los peninsulares, que acumulan dos derrotas consecutivas, vienen de perder frente al Lobe Huesca La Magia (69-76). El Molina, recién ascendido a la Segunda FEB, está entrenado por Carles Miñana.

Para Berrocal, el partido frente al Molina será “un día especial” para el club porque “vendrán todos los equipos de cantera”. Confía en que el encuentro sea “una fiesta del básquet” y, a la vez, que se viva la mejor entrada de la temporada.

Recta final de la temporada

El Class entra en la fase final de la temporada, en la que le restan siete partidos de la fase regular para intentar proclamarse campeón de su conferencia. De lograrlo, se jugaría el ascenso a Primera FEB en una eliminatoria a ida y vuelta.

“Quedan siete partidos de la fase regular, con cuatro en casa y tres fuera. Espero que el equipo coja la confianza necesaria para acabar bien el año”, añadió el preparador de los isleños. “No sólo en intentar en la mejor posición posible, sino también en llegar en la mejor preparación y nivel posibles para cuando empiecen los ‘play-offs’”, terminó diciendo Berrocal. El Class depende de sí mismo para lograr el objetivo.