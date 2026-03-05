La Tercera RFEF entra en su fase clave para los equipos pitiusos

El final de la fase regular en el grupo balear de Tercera RFEF se acerca y, con ello, la presión por cumplir los objetivos marcados en rojo a principios de temporada se acentúa considerablemente para los cuatro representantes pitiusos en la categoría: SD Portmany, SD Formentera, Inter Ibiza y Peña Deportiva.

Todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, ya que aún quedan diez jornadas por disputar. A pesar de ello, ya se puede realizar un análisis en profundidad sobre el rendimiento provisional de los equipos de Ibiza y Formentera, después de haberse disputado ya más de dos tercios del campeonato doméstico.

El equipo mejor posicionado entre los representantes pitiusos es la Peña Deportiva, recién descendida a la quinta categoría del fútbol español. El conjunto de Santa Eulària se encuentra en puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF, al ocupar la tercera posición de la clasificación con 53 puntos.

Los santaeularienses están, tras la victoria de ayer por 2-1 ante el Constància, a siete puntos del colíder, el CE Manacor, y del líder provisional de la división, el Mallorca B. Conviene recordar que el campeón asciende directamente a Segunda RFEF.

A los peñistas se les está complicando la lucha por el primer puesto, ya que se encuentran inmersos en una pequeña crisis de resultados que rompe con la espectacular dinámica del inicio de la temporada. En este reciente tramo solo han logrado dos victorias en las últimas cinco jornadas. Eso sí, en ese periodo solo han perdido un encuentro.

El objetivo del equipo que dirige Raúl Garrido es el ascenso. No tan ambicioso es, en principio, el reto del siguiente conjunto pitiuso en Tercera RFEF: el Inter Ibiza. Eso sí, el club azulón, a pesar de ser un recién ascendido, se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato doméstico.

El Inter Ibiza, en plena dinámica positiva

El Inter Ibiza ha llegado a la vigésima cuarta jornada del calendario como séptimo clasificado. Los pupilos de Carlos Fourcade acumulan 33 puntos en 23 encuentros ligueros disputados. A ello se suma el excelente momento de forma en el que se encuentran. Prueba de ello es que, de los últimos cinco duelos oficiales jugados, han conseguido cuatro victorias y tan solo una derrota. En ese encuentro sucumbieron ante el imparable líder provisional del grupo balear, el Mallorca B, por 4-2.

Impulsado por su buena dinámica de resultados y tras encadenar tres victorias consecutivas, el Inter Ibiza puede permitirse mirar hacia arriba y soñar con el ascenso a Segunda RFEF, pese a contar con una diferencia de goles desfavorable de -2. De lograrlo, el conjunto azulón alcanzaría por primera vez en su corta historia una categoría en la que nunca ha militado, un hito para una entidad fundada en 2014.

La pelea por la zona de promoción está, además, muy comprimida. El Constància es el equipo que marca actualmente el corte del ‘play-off’ con 37 puntos en 24 partidos. Por detrás aparece el CE Mercadal, sexto con 33 puntos aunque con solo 22 encuentros disputados, mientras que el Inter Ibiza suma también 33 puntos en 23 partidos, lo que mantiene a los ibicencos plenamente enganchados a la lucha por las posiciones de ascenso.

El club, presidido por Cata Fourcade —que asumió el cargo en junio de 2024 con solo 20 años—, está empatado a puntos con el sexto clasificado, el CE Mercadal, y se encuentra a tan solo cuatro puntos del Constància, que delimita la zona de promoción de ascenso.

Muy lejos queda la zona de peligro. El Inter Ibiza cuenta con un cómodo colchón de 13 puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, que marca el Felanitx. Además, el equipo afincado en el municipal de Can Cantó tiene un partido pendiente por disputar, a diferencia de los felanitxers.

Por su parte, la SD Formentera, tras la victoria (0-2) de ayer en casa de un rival directo como el Platges de Calvià, se sitúa en la parte media-alta de la clasificación. Los formenterenses, con 31 puntos, se encuentran un poco en tierra de nadie. Sin embargo, el reciente triunfo en el feudo del Platges de Calvià les da aún esperanzas para soñar con el ascenso. No será una tarea fácil, ya que se encuentran a seis puntos del Constància.

Los formenterenses son el séptimo mejor visitante de la categoría, con 16 puntos en 12 encuentros disputados fuera del municipal de Sant Francesc.

El equipo pitiuso peor clasificado del grupo balear es la SD Portmany. El club centenario protagonizó un paupérrimo comienzo de temporada, en el que únicamente consiguió cuatro de los 24 primeros puntos disputados. El pobre balance de un triunfo, un empate y seis derrotas condenó a los rojillos a las últimas posiciones de la categoría.

Sin embargo, los portmanyins se han puesto las pilas y parecen haber reencauzado el rumbo en las últimas jornadas. Tras tocar fondo, el plantel dirigido por Lolo Paniza ha reaccionado, tal y como evidencian los últimos resultados, ya que ha salido victorioso en tres de sus últimos cuatro partidos. Además, la única derrota en este tramo fue ante el CE Manacor, uno de los colosos de la categoría y actual colíder empatado a puntos con el líder, el ya mencionado Mallorca B.

La SD Portmany, tras varias semanas en puestos de descenso, consiguió revertir la situación y ha entrado en el mes de marzo con cuatro puntos de ventaja respecto al Felanitx. Además, tiene en sus manos la posibilidad de ampliar esa distancia, ya que cuenta con un partido pendiente.

Con diez jornadas aún por disputarse, el desenlace del campeonato promete emociones fuertes para los equipos pitiusos: la Peña Deportiva pelea por el ascenso, Inter Ibiza y Formentera mantienen vivas sus opciones de engancharse a la promoción y la SD Portmany busca consolidar su reacción para asegurar la permanencia.