El Joventut Badalona firma un convenio de cuatro años con el Can Cantó de Ibiza

El Club Joventut Badalona, uno de los equipos más emblemáticos del baloncesto español, firma un convenio de colaboración de cuatro años con el CE Can Cantó Ibiza Basket, de Ibiza. Esta peculiar unión entre uno de los históricos del baloncesto nacional y un club humilde de la isla incluirá un Campus Urbano y de Tecnificación de Tiro del Joventut Badalona, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en el pabellón de es Pratet, en el centro de Vila.

El presidente del conjunto ibicenco, Rafael Roselló, explica que «es un convenio abierto y dinámico que tiene como objetivo ayudar a promocionar el baloncesto en las Pitiusas». Y agrega: «Estará abierto a la participación en la formación tanto de entrenadores como de jugadores de los distintos clubes locales».

Tras Roselló toma la palabra Jordi Martí, director deportivo del Joventut Badalona, quien afirma: «Muchas gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible este convenio. También quiero dar las gracias al CB Can Cantó por la oportunidad que nos dais de venir a Ibiza para trasladar y compartir nuestro método de funcionamiento con vosotros».

"El Joventut Badalona siempre ha apostado por la formación"

Martí habla brevemente sobre la historia del equipo catalán y sobre la importancia de la cantera: «El Joventut Badalona es una institución deportiva que está cerca de celebrar su aniversario [se fundó en 1930] y que, al margen del equipo de élite, siempre ha apostado por la formación de jóvenes talentos».

El director deportivo del cuadro badalonense agrega: «A lo largo de la historia nos han preguntado mucho acerca de nuestro método y, de hecho, hemos realizado varios campus fuera de Badalona. Sin embargo, creo que ahora es un gran momento para firmar un buen convenio aquí y compartir lo que hacemos».

"Lo que queremos es hacer baloncesto puro"

De momento, el convenio sirve «para trabajar conjuntamente», según apunta Martí, quien no se cierra puertas: «Ojalá podamos descubrir a alguna joven promesa, ya que sería algo bueno para todos nosotros, pero ahora mismo nuestro principal fin es promocionar nuestro método y el baloncesto en Ibiza y Formentera. Si ahora hay un número de niños y niñas interesados por este deporte en las Pitiusas, esperamos que dentro de poco haya aún más aficionados. Con ello, pienso que la cantidad contribuirá a la calidad».

Ante ello, Martí añade: «Lo que queremos es hacer baloncesto puro».

"Intentaremos traer a algún entrenador a la isla"

Aunque, más allá del campus, las partes implicadas en el acuerdo no hacen demasiados spoilers, Martí da un pequeño adelanto: «Intentaremos traer a algún entrenador para que haga puestas en común con los preparadores de aquí y con los jugadores ibicencos. A partir de aquí, esperamos construir un proyecto en el que iremos de la mano. Al final, es un acuerdo de cuatro años que creo que será provechoso para todos».

En la firma del convenio, llevada a cabo en la oficina del Ayuntamiento de Ibiza en la piscina municipal de Can Misses, asiste el conseller de Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa Marí, quien se muestra satisfecho con las oportunidades que, a su juicio, brindará este proyecto conjunto: «Es una oportunidad para los jóvenes del municipio, del club Can Cantó y de todos aquellos que puedan participar de disfrutar de una formación en baloncesto sin tener que salir de la isla, ya que normalmente, para recibir estos aprendizajes, tienen que marcharse de Ibiza».

El convenio ha sido posible también gracias al Ayuntamiento de Vila, que ha colaborado en el proyecto deportivo. Durante la comparecencia acudió la concejala de Deportes de Ibiza, Catiana Fuster Coll, quien indica: «Espero que se disfrute muchísimo de este convenio y que lo podáis respetar y ejecutar sin problemas, ya que es una oportunidad para todos. Por un lado, el Joventut Badalona acerca el baloncesto profesional a la isla y vosotros podéis conocer lo que se hace aquí».

El Joventut Badalona es uno de los clubes grandes del baloncesto español. Son muchos los aficionados que tiene el club catalán, entre ellos Javier Escudero, vicepresidente del Can Cantó, quien habla sobre cómo surgió la iniciativa: «Siempre he sido muy de la Penya [apodo del Joventut Badalona] y he ido a verlos varias veces. En un proyecto llamado Joventut Experience, orientado a la formación de entrenadores, conocí a Aitor López [director de la Escuela de Básquet del Joventut]. Poco a poco nos fuimos reuniendo y llegamos a un punto de entendimiento».