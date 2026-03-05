Tenis base
La delegación de Ibiza y Formentera firma buenos resultados en el Campeonato de Baleares de tenis
La delegación de Ibiza y Formentera compite con 16 jugadores en Mallorca y logra un título en alevín de consolación y varias semifinales
La delegación de Ibiza y Formentera consiguió varios resultados destacados en el Campeonato de Baleares de tenis de segunda categoría, disputado entre el 26 de febrero y el 1 de marzo en las instalaciones del Futursport Balear, en Mallorca.
Un total de 16 jugadores de las Pitiusas compitieron en el torneo en las categorías alevín, infantil, juvenil y cadete. Entre los resultados más notorios, Víctor García, en categoría cadete, y Saúl Swinburn, en infantil, alcanzaron las semifinales de sus respectivos cuadros.
Final de consolidación, con dos jugadores pitiusos
En el cuadro de consolación de categoría alevín, la final enfrentó a dos jugadores de la delegación de Ibiza y Formentera Mateo Fleer, del Club de Tenis Santa Gertrudis, y Uthai Insua, del Club de Tenis Santa Eulalia. La victoria fue para Fleer, que se impuso por 6-2 y 6-1.
También en el cuadro de consolación, aunque en categoría cadete, Mingus Seifert jugó la final, pero no fue capaz de imponerse a su contrincante y acabó como subcampeón.
El delegado de la Federación Balear de Tenis de Ibiza y Formentera, Joan Marí Serra, hizo un balance positivo de los jóvenes tenistas locales: "Han competido a buen nivel en las diferentes eliminatorias del campeonato".
