El Club Nàutic Sant Antoni logra doce medallas en el Campeonato de Baleares de Invierno

El equipo de piragüismo del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) firmó una destacada actuación en el Campeonato de Baleares de Invierno – Dia de les Illes Balears, disputado el pasado fin de semana en el puerto de Maó (Menorca), donde logró un total de doce medallas, entre ellas tres títulos autonómicos.

La competición reunió a 13 clubes de todo el archipiélago y se desarrolló durante dos jornadas. El sábado fue el turno de las categorías júnior, sub-23, sénior y veterano, que completaron un circuito de 5.000 metros. Entre los resultados más destacados estuvieron los bronces de Noel López en sub-23 y Roy Kikozashvili en júnior. En esta misma categoría, Sigifredo Felipe y Toni Llorens terminaron séptimo y noveno, respectivamente.

La jornada dejó también contratiempos para los palistas del CNSA, ya que Álvaro Rubio (sub-23) y Facundo González (júnior) sufrieron roturas de timón cuando luchaban por posiciones de podio. En la clasificación por clubes del primer día, el conjunto de Sant Antoni terminó en cuarta posición, por detrás del Club Marítimo de Mahón, el Real Club Náutico de Palma y el Club de Vela Port d’Andratx.

El domingo fue el turno de las categorías cadete (5.000 metros), infantil (3.000), alevín (2.000) y benjamín y prebenjamín (1.000). En esta segunda jornada, el CNSA volvió a demostrar el potencial de su cantera y finalizó tercero en la clasificación por clubes, tras el Real Club Náutico de Palma y el anfitrión, el Club Marítimo de Mahón, que se llevó el triunfo.

El Club Nàutic desplazó a 34 deportistas

Entre los resultados individuales, lograron la medalla de oro y el título de campeones de Baleares Gabriela Mendes (cadete B), Aura Llobet (benjamín B) y Nil Mármol (prebenjamín). También subieron al podio con la medalla de plata Ian Mármol (alevín A), Júlia Roselló (infantil A), Aina Roselló (alevín A) y Zoe Álvarez (benjamín A). Los bronces fueron para Julen Velasco (alevín A), Laura Rubio (cadete B) y Ellie Alberti (benjamín B).

El Club Nàutic Sant Antoni desplazó a la cita a un total de 34 deportistas, acompañados por los entrenadores Betty Menéndez, Beto Solé, Silvia Galindo y Eduardo Prendes.

La organización del campeonato corrió a cargo del Club Marítimo de Mahón y la Federación Balear de Piragüismo, con la colaboración del Consell Insular de Menorca, el Ayuntamiento de Maó y la Autoridad Portuaria de Baleares.