Arranca la cuenta atrás para la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa 2027

El pasado 15 de febrero se celebró la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa 2026. Han pasado poco más de dos semanas desde la disputa de una carrera en la que se decidieron los nuevos campeones de España de 10 kilómetros en ruta, pero la organización ya ha dado a conocer la fecha prevista para la edición de 2027, que tendrá lugar, en principio, el domingo 7 de febrero del próximo año.

La cuenta oficial de la emblemática carrera en Instagram (10K Ibiza) ha sido la encargada de comunicar la fecha de la prueba atlética para 2027. Con ello, además, confirman la celebración de una nueva edición, que será la séptima.

El anuncio se hizo sin alardes. De hecho, el post es una imagen de archivo de la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa en la que aparecen dos atletas corriendo en un intenso mano a mano. A mitad de la imagen, esta se corta con un fondo rojo con números blancos que indican 07.02.2027, lo que permite deducir que es la fecha en la que se celebrará la próxima edición, ya que la publicación no incluye ningún texto más allá de la repetición del 07.02.2027, seguida de tres emoticonos de fuego.

Reacciones positivas de varios seguidores

Cabe destacar que la carrera se ha celebrado este año, una vez más, bajo el sello de interés turístico del Consell de Ibiza y con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Josep. De hecho, en el post se incluyen los símbolos de estas instituciones, a pesar de que, de momento, no se han pronunciado acerca de esta noticia sorpresa.

Quienes sí se han pronunciado son varios aficionados a esta prueba deportiva, que han reaccionado con agrado a la noticia, a juzgar por los comentarios positivos de varios usuarios en dicha red social.

Queda ahora a la espera de que la organización y las instituciones colaboradoras ofrezcan más información sobre la próxima edición de una de las pruebas atléticas más importantes del calendario deportivo de Ibiza, que cada año reúne a cientos de corredores en Platja d’en Bossa.