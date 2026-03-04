La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza abrirá el Circuito de Regatas Ausmar 2026

La emblemática regata La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza volverá a situar a la isla en el centro de la vela de altura con el arranque del Circuito Regatas Ausmar 2026, un calendario que reunirá cinco pruebas de media y larga distancia a lo largo del Mediterráneo entre abril y octubre.

La competición comenzará el 2 de abril, coincidiendo con Semana Santa, cuando dos flotas partirán desde el Real Club Náutico de Dénia y Port Ginesta (Barcelona) rumbo al Club Nàutic Sant Antoni, en Ibiza. Los participantes afrontarán recorridos de 120 y 140 millas náuticas, respectivamente, en una travesía que se ha consolidado como una de las citas más emblemáticas de la vela de altura en el Mediterráneo.

La prueba ibicenca será, un año más, el gran punto de encuentro para embarcaciones y regatistas de distintas zonas de la costa mediterránea. A falta de aproximadamente un mes para el pistoletazo de slaida, ya se han superado las 120 embarcaciones inscritas y los 800 regatistas, números que anticipan una participación destacada para inaugurar el circuito.

Un circuito por el Mediterráneo

Tras la llegada a Ibiza, el calendario continuará el 22 de mayo con la Regata Bahía de Pollença, que conectará Port Ginesta con el Real Club Náutico Port de Pollença, en Mallorca, en un recorrido de 104 millas náuticas.

La siguiente cita será el 5 de junio con La Ruta de la Tramuntana, con salida desde el Club Nàutic El Balís, en la costa barcelonesa, y un recorrido técnico de unas 60 millas náuticas hasta la Costa Brava.

Después del parón estival, el circuito se reanudará el 12 de septiembre con la Regata Rei en Jaume, que cubrirá 110 millas náuticas entre el Club Nàutic Salou (Tarragona) y el Club Nàutic Santa Ponça (Mallorca).

La temporada se cerrará el 30 de octubre con la Golden Cup Badalona, que combinará pruebas técnicas y recorridos de 60 y 20 millas, con salida y llegada en el Port de Badalona.

Un circuito en crecimiento

El Circuito Regatas Ausmar ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, especialmente desde la incorporación de la empresa de seguridad marítima Ausmar como patrocinador principal.

En la edición de 2025 participaron 186 embarcaciones y más de 1.100 regatistas, con 31 barcos clasificados en la general tras disputar al menos dos pruebas del calendario.

La organización espera que la edición de 2026 consolide esta tendencia al alza, con La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza como punto de partida y uno de los grandes atractivos deportivos de la temporada náutica en el Mediterráneo.