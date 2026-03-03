El ibicenco Ian Maurovich remonta hasta la 21ª posición en el Balear de Optimist

La Marina de Ibiza ha acogido este fin de semana la jornada final del Campeonato de Baleares de Optimist–XII Regata Fundación Julián Vilás, disputada en las instalaciones de este puerto deportivo bajo la organización del Club Náutico Ibiza y la Federación Balear de Vela.

En una prueba marcada por las buenas condiciones de viento —noreste de unos 13 nudos— y un alto nivel competitivo, el mejor clasificado local fue Ian Maurovich, del Club Náutico Ibiza. El regatista ibicenco firmó una notable remontada a lo largo del campeonato, escalando desde la 30ª posición provisional hasta finalizar en una meritoria 21ª plaza tras completar las nueve mangas programadas.

También compitieron Candela Martín y Paula Pina, ambas de Es Nàutic Sant Antoni, que concluyeron en los puestos 45º y 46º, respectivamente, en una regata exigente que concentró a buena parte de la flota balear de Optimist.

El triunfo absoluto en el campeonato fue para Jan Palou del RCN Palma. Eso sí, la cita sirvió especialmente para que los representantes locales compitieran en casa en una prueba de máximo nivel autonómico. La clase Optimist, categoría de iniciación en la vela, constituye el primer paso competitivo para jóvenes regatistas y continúa siendo una apuesta clave para el desarrollo de la vela base en Ibiza.

Jan Palou, vencedor sub 16

El regatista del Real Club Náutico de Palma confirmó su liderato y se adjudicó el triunfo final con 35 puntos, tras imponerse en tres de las nueve mangas disputadas. La segunda posición fue para Bruno Nueschen (CN Arenal), con 42 puntos, mientras que la tercera plaza de la general y primera fémina fue para María Lluc Bestard (RCN Palma), con 51 puntos.

En las clasificaciones por categorías, Miquel Llull (RCN Palma) fue el mejor sub 13 y Marc Caldentey (CN Arenal) se coronó líder en la modalidad sub 11.

La entrega de premios puso el broche final a la competición en una cita que ha vuelto a situar a Ibiza en el calendario autonómico de la vela base.