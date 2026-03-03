El Gasifred Atlético reacciona sin perder la ambición

El Gasifred Atlético levanta cabeza. El conjunto dirigido por José Fernández acumula cinco encuentros consecutivos ligueros sin perder, con un balance de dos victorias y tres empates. A pesar de la buena dinámica, se encuentra a ocho puntos de los puestos de promoción de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español. Una distancia considerable, pero no insalvable, más aún teniendo en cuenta que los ibicencos aún tienen un partido pendiente por disputar.

El club pitiuso encadenó una pésima racha de resultados entre finales de año y comienzos de 2026. Entonces, registró cuatro derrotas consecutivas entre las jornadas 12 y 15 del campeonato doméstico. Con ello, acumulaban siete derrotas en los últimos nueve duelos ligueros.

La dinámica de los isleños era preocupante. Eso sí, su buen inicio de campaña los mantenía lejos de los puestos de descenso. El Gasi concluyó la primera vuelta como séptimo clasificado con 22 puntos, a seis de la zona de ‘play-off’ de ascenso a Primera División y con 11 de ventaja sobre los puestos de quema.

La victoria ante el Wanapix como punto de inflexión

En plena crisis deportiva, al Gasifred le tocaba reaccionar. El primer obstáculo debía ser el Unión África Ceutí, pero el encuentro se aplazó por las condiciones meteorológicas adversas. Así, el verdadero punto de inflexión llegó en la jornada 17, ante uno de los grandes favoritos al ascenso, el Wanapix. El entonces colíder partía como claro candidato a llevarse el triunfo en sa Blanca Dona, pero los pupilos de Fernández sorprendieron con un contundente 6-4 que devolvió la confianza al grupo y a su afición.

El siguiente compromiso, ante el Leganés FS, ofrecía la oportunidad de dar continuidad a la reacción. Sin embargo, los azulones no pasaron del 3-3 en La Fortuna. Pese al empate, el punto supo a reivindicación, ya que lograron igualar el marcador a falta de dos minutos, con Vicent Valdés —uno de los fichajes invernales— como protagonista al firmar el tanto decisivo.

Una semana después, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, que en la primera vuelta había goleado 7-2 al Gasifred, visitó la isla como tercer clasificado. El guion fue muy distinto: los ibicencos llegaron a dominar 3-1, aunque finalmente cedieron un empate que dejó sensaciones encontradas.

Posteriormente, los baleares se midieron al colista, Vulcanizados Ruiz Tafa FS. Pese a la diferencia clasificatoria, el choque fue más exigente de lo previsto y se alcanzó el descanso con empate a uno. En la segunda mitad, el Gasifred impuso su mayor pegada y cerró el duelo con un 1-4 que confirmó su mejoría.

La racha se completó en sa Blanca Dona frente al Inagroup El Ejido, subcampeón provisional de la categoría, ante el que los azulones firmaron un meritorio empate para prolongar su dinámica positiva.

Comparativa con la temporada 2024-2025

Más allá de la racha reciente, la comparación con la pasada campaña refleja con claridad la evolución del conjunto ibicenco.El Gasifred ha alcanzado la jornada 21 como sexto clasificado, con 31 puntos en 20 partidos. A expensas de lo que ocurra en el encuentro pendiente ante el Unión África Ceutí, los ibicencos afrontan este tramo de la temporada en una situación mucho más favorable que a estas mismas alturas de la pasada campaña.

Entonces, los azulones habían disputado 21 encuentros y ocupaban la duodécima posición en la tabla. Con 25 puntos en el casillero y un promedio de 1,19 por partido, contaban con tan solo dos de ventaja respecto a los puestos de descenso. Ahora, el promedio asciende a 1,55 puntos por encuentro.

Mejora goleadora

Otro de los motivos que explican el buen momento del Gasi es la mejora en su capacidad goleadora. Tal y como publicó este medio el pasado 21 de enero, los ibicencos eran el segundo equipo con menos tantos a favor de la categoría. Sin embargo, cinco partidos después y con uno todavía pendiente por disputar, ya son el décimo conjunto más goleador. En este sentido, han escalado cinco posiciones.

Aunque las cifras aún no son especialmente boyantes, la mejoría es evidente. Los números no engañan: en la jornada 15 sumaban 34 goles, con una media de 2,26 por encuentro, mientras que en la jornada 20 alcanzan los 55, lo que eleva el promedio hasta los 2,75 tantos por partido.

La mejoría de cara a la portería rival también se ha traducido en una mejora en la diferencia de goles. Ha pasado de presentar un balance de siete tantos más en contra que a favor en la jornada 15 a situarse ahora en un -2.

"El objetivo es conseguir la salvación lo antes posible"

Al Gasifred aún le restan diez encuentros para soñar con la promoción de ascenso a Primera División. La misión no se antoja sencilla, ya que se encuentra a ocho puntos del ‘play-off’ con 30 todavía en juego. Aunque el equipo va por el buen camino, el club mantiene los pies en el suelo y no lanza las campanas al vuelo, según apunta el director de comunicación, Vicent Tur: "El objetivo es conseguir la salvación lo antes posible, que ya está muy cerca. A partir de ahí, no cerramos las puertas a nada y siempre hay que mirar hacia arriba. Además, los jugadores están mentalizados. ¿Quién dice que no podemos acabar la temporada en zona de ‘play-off’?".