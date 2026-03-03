El Club Náutico Santa Eulalia firma un fin de semana brillante con un podio nacional y varios éxitos autonómicos

El Club Náutico Santa Eulalia firmó uno de los fines de semana más completos de la temporada, con presencia simultánea en diversas competiciones autonómicas y nacionales y resultados destacados en todas sus secciones. En este sentido, uno de los grandes protagonistas del club ibicenco fue el joven regatista Noah Colomar, que consiguió en Cádiz su primer podio nacional al finalizar segundo en la Copa de España de Windsurf.

Colomar, que es, además, el regatista más joven de la competición, completó una actuación histórica al subir al ser segundo en su categoría y cerrar el campeonato en la octava posición de la clasificación general, consolidando así la progresión de la sección de windsurf del club en el ámbito estatal.

También a escala nacional brilló la nadadora Renee Álvarez, que compitió en Málaga en el Campeonato de España por Autonomías representando a la selección balear. Álvarez se impuso en las cuatro pruebas que disputó y contribuyó de manera decisiva a que Baleares alcanzara la cuarta posición en la clasificación general.

Otros resultados destacados

En el ámbito autonómico, el equipo de pesca logró el subcampeonato de Baleares por clubes en el Campeonato de Embarcación Fondeada celebrado en Palma. A nivel individual, Lucas Guasch fue subcampeón balear en categoría Máster.

La sección de piragüismo también destacó en el Campeonato de Baleares de Invierno, disputado en Mahón (Menorca), donde el club sumó cinco medallas: plata para Pablo Velasco (Juvenil), oro para Felipe Aita (Infantil A) y bronces para Fidel Griffiths (Cadete A), Liam Ferrari (Infantil B) y Mateu Osuna (Benjamín).

Por su parte, en vela ligera, Juan Quirante logró la tercera posición en categoría sub18 en el ProRigging ILCA de Palma.

Un balance global que confirma el buen momento deportivo del Club Náutico Santa Eulalia tanto en competiciones autonómicas como en el panorama nacional.