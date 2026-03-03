Una campeona del mundo para celebrar los 25 años de la Vuelta a Ibiza MTB

La 25ª edición de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano contará con una de las grandes referencias del ciclismo femenino español. Así, la deportista balear Marga Fullana, campeona del mundo de cross country y figura clave en el desarrollo del mountain bike femenino en España, volverá a tomar la salida en la prueba ibicenca en 2026.

Fullana, uno de los nombres propios del MTB nacional e internacional, regresa a la isla en una edición especial que conmemora las bodas de plata de la carrera. Eso sí, en esta ocasión correrá formando pareja mixta, una novedad respecto a sus anteriores participaciones en la prueba.

La ciclista mallorquina ya ha disputado tres ediciones de la Vuelta a Ibiza MTB, siempre en categoría femenina y acompañada por corredoras de referencia como Sandra Santanyes, Rocío Martín y Rocío Espada. Su presencia en aquellas ediciones contribuyó a visibilizar el papel del ciclismo femenino dentro de una de las citas más consolidadas del calendario nacional.

"Para variar un poco"

“Después de unos años vuelvo a participar en la Vuelta a Ibiza MTB. Esta vez lo haré compitiendo como pareja mixta, para variar un poco. Me hace mucha ilusión apoyar este 25 aniversario y estar en una prueba que tenemos al lado de casa”, señaló Fullana en relación con su regreso.

Desde la organización, el responsable de la carrera, Juanjo Planells, apuntó la importancia simbólica de su participación en esta edición conmemorativa. “Marga no solo ha sido una campeona; ha sido una referencia para muchas mujeres que hoy compiten. Tenerla en la salida es celebrar nuestra historia y reafirmar nuestro compromiso con el futuro del MTB femenino”, afirmó.

La presencia de Fullana coincide con un momento de crecimiento y consolidación de la participación femenina en el mountain bike. Su regreso a la Vuelta a Ibiza MTB refuerza el carácter especial de una edición que celebrará un cuarto de siglo de historia vinculada a la evolución del propio deporte en España.