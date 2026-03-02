Baloncesto | Tercera FEB
Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza silencia Inca con un triple sobre la bocina de Malary
El lanzamiento final del francés decidió en el último segundo un partido que los ibicencos perdían 84-83 en el pabellón mallorquín
El Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza asaltó el Palau d’Esports d’Inca el pasado sábado con un desenlace de película: un triple de Lucas Malary sobre la bocina que dejó el marcador en 84-86 y enmudeció el pabellón mallorquín. El francés, máximo anotador del partido con 33 puntos, volvió a ser decisivo para sentenciar un encuentro igualadísimo de principio a fin y que permite a los ibicencos escalar hasta la séptima posición de la Liga Regular C-A de Tercera FEB.
El duelo estuvo condicionado por la baja de Nacho Martín y se mantuvo parejo durante toda la primera mitad. Ninguno de los dos conjuntos logró despegarse en el marcador y el descanso llegó con empate a 41-41. Tras la reanudación, el arranque del tercer cuarto se le atragantó a los pitiusos, y los locales aprovecharon para abrir una brecha de diez puntos. Sin embargo, un arreón final de los visitantes ajustó la situación y dejó el choque abierto para los últimos diez minutos (67-61).
En el último periodo, el equipo de Pascual protagonizó un inicio fulgurante, con un parcial de 2-16 que volteó el marcador y otorgó ventaja a los naranjas. Sin embargo, el Ciutat d´Inca reaccionó de nuevo y devolvió el partido al alambre, hasta llegar a la última jugada con todo por decidir. Ahí apareció Malary. Una recuperación final de los ibicencos desembocó en el lanzamiento definitivo: triple a falta de tres décimas para cerrar el 84-86 y sellar un triunfo de enorme valor.
Con esta victoria, el Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza encadena cuatro triunfos consecutivos y encara una semana clave: si este domingo gana en casa a Calvià, tendría prácticamente asegurada la continuidad un año más en la tercera categoría nacional.
