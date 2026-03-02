Baloncesto 3x3
Sa Real Ibiza se estrena a lo grande y conquista la primera parada del Circuit Balear 3x3
El conjunto ibicenco U22M se impone al Molinar en una final disputada (14-16) y firma el primer título de la nueva competición
Sa Real Ibiza arrancó con paso firme el nuevo Circuit Balear 3x3 al proclamarse campeón de la categoría U22 masculina en la primera parada del torneo, celebrada este domingo, Día de les Illes Balears, en el Poliesportiu Sant Ferran de Palma. El equipo ibicenco levantó el primer trofeo de esta competición tras superar al Molinar en una final muy igualada que se resolvió por un ajustado 14-16.
La jornada supuso el estreno oficial de un formato que busca consolidarse en el calendario autonómico, con una mañana de buen ambiente y mucho público en las gradas. En ese escenario, Sa Real Ibiza fue creciendo a lo largo del cuadro hasta alcanzar la final y rematarla con sangre fría en los minutos decisivos, en un partido marcado por la intensidad y la emoción hasta el último punto.
El debut del Circuit Balear 3x3 también sirvió para presentar una de las novedades técnicas de la Federación: un nuevo suelo específico para esta modalidad, instalado en las dos pistas principales del Poliesportiu Sant Ferran, que acompañó el estreno de una competición diseñada para potenciar el 3x3 en las islas.
Tras este primer golpe sobre la mesa de Sa Real Ibiza, el Circuit Balear 3x3 continuará con su segunda parada el fin de semana del 1 y 2 de mayo en Menorca, y ya mira a la tercera cita, prevista en Ibiza del 5 al 7 de junio.
