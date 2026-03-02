Buen inicio ibicenco en el Campeonato de España de Trial

El Campeonato de España de Trial 2026 arrancó este fin de semana en La Nucía (Alicante) y lo hizo con protagonismo ibicenco. El equipo del Motoclub de Formentera i Eivissa regresó a la primera cita del calendario nacional con un podio y varias posiciones destacadas en un escenario de máxima exigencia técnica.

La actuación más sobresaliente llevó la firma de Héctor Torres, que inauguró la temporada con una brillante tercera posición en la categoría Veteranos B. El piloto ibicenco se mantuvo desde los primeros compases en la pelea por el triunfo y, pese a un pequeño error en la recta final, aseguró un puesto en el cajón tras una carrera muy sólida en las 20 zonas diseñadas por la organización.

También firmó una actuación de gran mérito Xicu Marí, que debutaba en la exigente categoría Junior tras proclamarse campeón de España Cadete la pasada temporada. El salto de nivel quedó patente en las primeras zonas, donde penalizó más de lo habitual y acusó el desgaste físico, aunque el ibicenco fue creciendo con el paso de la jornada hasta cerrar la prueba con una destacada quinta posición, muy cerca de los puestos de podio. Marí afronta este curso con el respaldo de la marca TRS en su nueva etapa dentro del campeonato.

A las puertas del podio se quedó Javier Serra en Veteranos A. El ibicenco completó una mañana muy regular y llegó a situarse entre los tres primeros clasificados, pero varios errores en las últimas zonas le relegaron finalmente al cuarto puesto, confirmando, sin embargo, su competitividad en la categoría.

El estreno de categoría también dejó buenas sensaciones para otros competidores pitiusos. Lluís Planells, ahora en TR4 tras su paso por TR5, finalizó duodécimo en una categoría de mayor nivel técnico, mientras que el joven Toni Cardona, de 12 años y recién ascendido a Juvenil A, concluyó séptimo en una prueba marcada por la dificultad del recorrido. Por su parte, Lluís Cardona cerró su participación en TR5 con un décimo puesto.

La competición de La Nucía, que reunió a más de 150 pilotos y presentó un trazado de roca caliza y fuertes desniveles, ha servido como primer examen competitivo de la temporada. El próximo compromiso del Nacional será los días 26 y 27 de abril en Sigüenza (Guadalajara), donde los ibicencos intentarán consolidar este prometedor inicio.