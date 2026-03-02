Running
La atleta ibicenca Rebeca Hernández brilla en Japón y está a un paso de hacer historia
La atleta del CA Ibiza completa el Maratón de Tokio en 3h28:03 y, si consigue finalizar Londres el próximo año, sería la primera ibicenca en conseguir la ‘Six Star’
El atletismo de Ibiza sigue haciendo historia al otro lado del planeta. La atleta ibicenca Rebeca Hernández completó este domingo el Maratón de Tokio (Japón), una de las citas más emblemáticas del calendario internacional, en la que participaron alrededor de 40.000 corredores. La deportista del Club Atletismo Ibiza cruzó la meta tras cubrir los 42,195 kilómetros con un tiempo de 3h28:03.
La prueba japonesa forma parte del circuito Abbott World Marathon Majors, que agrupa las seis grandes maratones del mundo. Con su llegada a meta en Tokio, Hernández (CA Ibiza) suma ya cinco ‘Majors’ en su trayectoria, después de haber finalizado previamente Chicago, Nueva York, Boston y Berlín.
Con un total de 12 maratones disputados y una mejor marca personal de 3h16:36, la corredora se sitúa ahora a un solo paso de lograr un hito en el atletismo pitiuso. Si el próximo año completa el Maratón de Londres, se convertirá en la primera atleta ibicenca en obtener la medalla ‘Six Star’, el reconocimiento reservado a quienes finalizan las seis pruebas del circuito.
Hasta la fecha, únicamente dos corredores de la isla han conseguido esa distinción: Dani Becerra, primer ibicenco en lograrla, y Víctor Oliver, que lo alcanzó posteriormente. Hernández, por tanto, está a las puertas de entrar en ese reducido grupo y, además, hacerlo abriendo camino en categoría femenina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vergüenza en el fútbol base de Ibiza: 'El encuentro se suspendió debido a agresiones verbales' de los padres de varios jugadores
- Violencia en el fútbol alevín: Ayuntamiento, Federación y UD Ibiza cerrarán el campo dos jornadas
- El nuevo estadio de Ibiza queda oficialmente inaugurado
- Fiesta del boxeo en la primera velada de la historia en Sant Antoni
- Sergio Pertegás, boxeador afincado en Ibiza, tras el KO del sábado: «Por muy seguro que estés de que vas ganando, un descuido se paga caro»
- Lluvia de medallas para el CD Sincro Ibiza en Son Moix
- Josep Torres bate el récord de maratón de Ibiza
- La violencia en los estadios: el pan de cada día en el fútbol base de Ibiza y Baleares