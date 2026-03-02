Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La atleta ibicenca Rebeca Hernández brilla en Japón y está a un paso de hacer historia

La atleta del CA Ibiza completa el Maratón de Tokio en 3h28:03 y, si consigue finalizar Londres el próximo año, sería la primera ibicenca en conseguir la ‘Six Star’

Rebeca Hernández posa con su medalla tras completar su quinto 'Major' en Tokyo

Juan López

Ibiza

El atletismo de Ibiza sigue haciendo historia al otro lado del planeta. La atleta ibicenca Rebeca Hernández completó este domingo el Maratón de Tokio (Japón), una de las citas más emblemáticas del calendario internacional, en la que participaron alrededor de 40.000 corredores. La deportista del Club Atletismo Ibiza cruzó la meta tras cubrir los 42,195 kilómetros con un tiempo de 3h28:03.

La prueba japonesa forma parte del circuito Abbott World Marathon Majors, que agrupa las seis grandes maratones del mundo. Con su llegada a meta en Tokio, Hernández (CA Ibiza) suma ya cinco ‘Majors’ en su trayectoria, después de haber finalizado previamente Chicago, Nueva York, Boston y Berlín.

Con un total de 12 maratones disputados y una mejor marca personal de 3h16:36, la corredora se sitúa ahora a un solo paso de lograr un hito en el atletismo pitiuso. Si el próximo año completa el Maratón de Londres, se convertirá en la primera atleta ibicenca en obtener la medalla ‘Six Star’, el reconocimiento reservado a quienes finalizan las seis pruebas del circuito.

Hasta la fecha, únicamente dos corredores de la isla han conseguido esa distinción: Dani Becerra, primer ibicenco en lograrla, y Víctor Oliver, que lo alcanzó posteriormente. Hernández, por tanto, está a las puertas de entrar en ese reducido grupo y, además, hacerlo abriendo camino en categoría femenina.

