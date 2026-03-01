El Torneig Interilles 2026 marca un antes y un después en el fútbol base balear

Las islas de Ibiza y Formentera acogieron este fin de semana una edición histórica del Torneo Interilles 2026, una de las citas más señaladas del calendario del fútbol base balear, organizado por la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB).

Por primera vez, el torneo se disputó en dos jornadas en lugar de una, un nuevo formato que ha permitido ampliar la convivencia entre selecciones insulares y elevar el nivel organizativo y deportivo del campeonato. Un cambio que supone un punto de inflexión en la historia del Interilles.

Competición en Eivissa

El campo de Es Putxet acogió las categorías Sub-12 Masculino, Sub-12 Femenino y Sub-16 Masculino.

Sub-12 Masculino: 1º Menorca, 2º Ibiza y Formentera y 3º Mallorca. En la jornada del domingo, Menorca venció 2-0 a Mallorca, mientras que el combinado pitiuso empató (2-2) ante los mallorquines.

Sub-12 Femenino: 1º Mallorca, 2º Ibiza y Formentera y 3º Menorca. Mallorca goleó 6-0 a Menorca y cayó 2-1 frente a Ibiza y Formentera en los partidos del domingo.

Sub-16 Masculino: 1º Mallorca, 2º Ibiza y Formentera y 3º Menorca. En la jornada del domingo, Mallorca se impuso 1-0 a Menorca, pero perdió 1-2 ante la selección pitiusa.

La FFIB destacó la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, subrayando la coordinación logística y el apoyo institucional que han contribuido al buen desarrollo del torneo en Vila.

Competición en Formentera

La isla de Formentera fue escenario de las categorías Sub-14 Femenino y Sub-14 Masculino.

Sub-14 Femenino: 1º Mallorca, 2º Ibiza y Formentera y 3º Menorca. Este domingo, Mallorca superó 5-0 al combinado pitiuso, que a su vez venció 5-0 a Menorca.

Sub-14 Masculino: 1º Ibiza y Formentera, 2º Mallorca y 3º Menorca. La selección pitiusa empató este domingo 1-1 ante Mallorca y venció 2-0 a Menorca.

La FFIB también agradeció la implicación institucional en Formentera, destacando la buena organización y las condiciones óptimas en las que se desarrolló la competición. En definitiva, el Interilles 2026 deja una valoración muy positiva tanto por el nivel competitivo como por la apuesta por un formato que potencia la convivencia y el crecimiento del fútbol base balear.