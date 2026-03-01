La SD Ibiza naufraga en Alcoy

Tropiezo de la SD Ibiza en El Collao por 1-0 ante un Alcoyano que supo jugar sus cartas en la primera mitad y que supo contener el resultado en la segunda. Los ibicencos se vieron superados una vez más en el primer periodo y no lograron solventar la papeleta en el segundo. La falta de ideas en ataque y la imprecisión condenaron a Sa Deportiva en Alcoy y habrá que remar nuevamente para alejarse del play off de permanencia que custodia actualmente el Valencia Mestalla y que se encuentra a tan solo dos puntos.

Raúl Casañ introdujo a Pep Vidal en el centro de la zaga para suplir la baja de Diego Jiménez. Teo James acompañaría a Villar y Bernal en la medular, y Montalbán arrancaría por banda derecha. Pol Romero debutó bajo los palos tras la lesión de Edu Frías y tendría sus primeros minutos como nuevo jugador de la SD.

El encuentro empezó con un dominio claro de los locales, que lideraban la posesión, mientras que los de Casañ esperaban su oportunidad en las transiciones rápidas. Sin embargo, el paso de los minutos benefició a los alicantinos, que se adelantaron a los 18 minutos de partido por medio de su capitán, Pablo Carbonell, con un disparo potente en el que nada pudo hacer Romero. Sa Deportiva necesitaba encontrarse sobre el césped de El Collao si quería empezar a acercarse al empate.

Primera parte aciaga

Jaume Villar tuvo la primera ocasión de los ibicencos con un centro mal dirigido que se envenenó y que besó las redes superiores de la meta defendida por Unai Marino. Aunque los rojillos comenzaron a amasar el cuero durante más tiempo, la siguiente ocasión clara llegó tras una gran jugada de Loren que descargó para Mokhevishvili, pero no consiguió rematar bien.

Loren volvería a avisar peligrosamente en área pitiusa con un disparo que se marchó rozando la red izquierda de la portería. La ocasión reafirmó nuevamente el dominio de los alcoyanistas, que eran dueños y señores de un encuentro que podía tener un resultado más abultado. La línea de medios formada por Marcos, Villar y Bernal no lograba conectar con Busi y Álex Sánchez, aislados y sin opción de recibir balones a escasos metros del área local. La primera parte finalizó con varias aproximaciones sin peligro de Sa Deportiva, que aún tenía la segunda mitad para dar la vuelta a un partido gris.

El inicio del segundo periodo no sería más amable. Izan Llinares envió un cabezazo a escasos centímetros del palo izquierdo de la meta tras una dudosa salida de Romero. Y es que los de Casañ continuaban igual de imprecisos que en los primeros 45 minutos y sin ideas con el esférico en los pies ante un ordenado Alcoyano.

Falta de ideas en el ataque

Moreno entró por Sánchez al cuarto de hora y Montalbán pasó a la punta de ataque con el objetivo de sorprender a los blanquiazules. Sa Deportiva comenzó a tomar mayores riesgos con la pelota, mientras que los alicantinos esperaban agazapados en su área para buscar las transiciones rápidas de Izan y De Pedro, muy incisivos en la primera mitad.

Aunque el dominio rojillo se hacía cada vez más presente en El Collao, no terminaba de traducirse en oportunidades que pusieran a prueba a un Unai Marino que se mantenía firme bajo los palos. Los alicantinos, además, aprovechaban cualquier envite individual para rascar minutos al electrónico, conscientes de la necesidad de sumar los tres puntos en casa.

Rico y Cabezas entraron a pocos minutos del final para aportar más frescura y velocidad con el esférico. Sin embargo, el bloque local era un muro infranqueable que no concedía ningún remate sobre la meta de Marino. Sa Deportiva tuvo moral, pero no más que un Alcoyano que defendía con uñas y dientes el 1-0 en el marcador, mismo resultado que se dio en el Municipal de Sant Rafel, aunque con victoria ibicenca.

El tramo final se resumió en una sucesión de centros e intentonas de la SD sobre el arco alcoyanista, mientras que la zaga se limitaba a achicar aguas y mantener un resultado que terminaría con victoria por la mínima del Alcoyano y que no termina de tranquilizar a un conjunto ibicenco que sigue mirando de cerca el play off de permanencia.