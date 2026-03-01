El nuevo estadio de Ibiza queda oficialmente inaugurado

El Ayuntamiento de Ibiza, el Govern balear y el Consell de Ibiza inauguraron oficialmente este domingo el nuevo estadio Es Putxet, una infraestructura con la que el municipio busca reforzar y modernizar sus instalaciones deportivas tras más de dos décadas sin estrenar nuevos equipamientos municipales. En el acto participaron el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero; el vicepresidente del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, y el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí.

El nuevo estadio, ubicado en la calle des Jondal, ha supuesto una inversión de 3.925.910,42 euros y se ha ejecutado para dotar a la ciudad de una instalación moderna apta para fútbol 11, fútbol 7 y rugby sobre césped artificial homologado. El terreno de juego tiene 113 x 72 metros y dispone de una grada de ocho filas con capacidad para 986 espectadores, con posibilidad de ampliación en el futuro.

Además, el recinto incluye una taquilla para el control de acceso y doce módulos prefabricados con sala de fisioterapia, vestuarios femeninos y masculinos, oficinas, vestuarios para árbitros, almacén y aseos públicos. La obra ha incorporado también las redes de suministro y saneamiento, el equipamiento deportivo esencial (banquillos, porterías y banderines), la red de riego, la iluminación, así como los trabajos de movimiento de tierras y urbanización interior.

«No inauguramos césped y gradas, inauguramos oportunidades»

Coincidiendo con la inauguración, la nueva instalación ha sido este fin de semana sede del torneo Interilles, organizado por la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), convirtiéndose en uno de los primeros grandes eventos disputados en el recinto.

Durante su intervención, Triguero subrayó que Es Putxet «está pensado para la gente, la juventud y los clubes», y lo enmarcó como el primer proyecto materializado dentro del plan municipal ‘Eivissa, ciutat de l’esport’. El alcalde destacó además que el estadio cuenta con un terreno homologado por la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Española de Rugby, lo que permitirá acoger competiciones oficiales.

Por su parte, Costa incidió en que la nueva infraestructura contribuirá a «descongestionar» otras instalaciones y a dar respuesta al crecimiento del deporte base. «No inauguramos solo césped y gradas, inauguramos oportunidades», afirmó, defendiendo el valor del deporte como herramienta de cohesión social.

Marí, en la misma línea, señaló que el Consell no podía quedar al margen de una obra que considera una oportunidad para impulsar el deporte base y reforzar la educación, la salud y la cohesión social, con el objetivo de que la capital siga siendo un referente deportivo en la isla y en el conjunto del archipiélago.

Con este acto, se culmina una etapa de años en la que el municipio no contaba con estadio propio y se pone fin a las demandas de deportistas y clubes que requerían unas instalaciones óptimas para el correcto desempeño de su práctica deportiva. Es Putxet ha venido para quedarse.