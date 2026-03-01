Domingo de tablas para los equipos pitiusos en Tercera RFEF

Peña Deportiva y SD Formentera empataron sus respectivos encuentros en la jornada dominical del Grupo 11 de Tercera RFEF. La Peña Deportiva dejó escapar la victoria (1-1) en los últimos minutos ante el líder de la categoría, un Manacor que peleó hasta el final para sacar un punto del Municipal. Los formenterenses, por su parte, lograron rascar un valioso empate a uno de tierras mallorquinas ante un rival que está ubicado justo una posición por encima.

La jornada de domingo empezó a las 12 horas en el Municipal, donde Peña Deportiva y Manacor se veían las caras en un choque de altos vuelos. Los santaeulalienses, terceros y con unos play offs cada vez más asegurados de forma matemática, buscaban repetir el triunfo de la primera vuelta ante los líderes junto a su afición.

El tanto de Alejandro Vera a los 54 minutos de juego acrecentó la ilusión de los de la Villa del Río, que no querían fallar para seguir la estela de los dos primeros. Sin embargo, Sergi Frau, ex jugador de la SD Ibiza y protagonista la semana pasada ante la SD Portmany, establecería la igualada en el 86 para cerrar las tablas finales y mantener a la Peña a diez puntos del liderato.

Mismo resultado obtuvo la SD Formentera. El equipo que dirige Maikel Romero sumó un punto en su visita a Santanyí y permanece en mitad de tabla. David Sanz empató al cuarto de hora de la segunda parte un choque que estaba decantado para los mallorquines tras el gol de David Otero transcurridos tres minutos juego.

El empate es válido para los rojillos, que no lograban sumar fuera de casa desde el 4 de enero. Sin embargo, queda mucho por disputarse aún en el Grupo 11 de Tercera RFEF.